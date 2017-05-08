Массимо Каррера: "Если меня не вышвырнут, то я бы хотел остаться в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился эмоциями от чемпионства. По его словам, расслабляться пока рано – нужно набрать 70 очков. Напомним, команда обеспечила себе первое место за три тура до окончания чемпионата России.
– Мы с моей женой Пинни плакали от радости. Смотрели игру "Зенита" в одном из ресторанов Москвы, - цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport. - После финального свистка испытал бурю эмоций. Это большой успех для всей нашей семьи и для моей карьеры в частности. Счастлив за игроков, за болельщиков, за президента Леонида Федуна. Это наша общая победа.
– Что ожидает вас в ближайшем будущем?
– У нас запланирована утренняя тренировка на базе в Тарасовке. У нас еще три матча. Не хочу расслабляться – нужно набрать 70 очков.
– Вскоре ваш товарищ Антонио Конте может также стать чемпионом в "Челси".
– Убежден, что Антонио сделает это. Я искренне хочу этого. Он просто невероятен и доказал это в "Ювентусе" и сборной Италии. Теперь доказывает это в "Челси". Я многим ему обязан и всегда буду его фанатом. Антонио, вперед.
– В следующем году в Лиге чемпионов, возможно, придется сыграть против Конте.
– Если меня не вышвырнут, то я бы хотел остаться в команде (смеется). В футболе все меняется очень быстро. Нужно постоянно быть готовым ко всему. А если без шуток, я думаю только о "Спартаке". Это моя команда.
Капитан Цубаса
Yarosha, так то первый тренерский успех, как игрок они и Скудетто завоевывал, и Лигу чемпионов
13:11
Vamphyri
Да кто ж тебя вышвырнет. С такой харизмой и такой построенной командой, даже не выиграй ты чемпионат, на тебя бы молились. А ты ещё и золото принес. Первый раз за 16 лет. Идите теперь шишки набивать в ЛЧ, синьор Массимо. Не отмажетесь)
13:02
Yarosha
Первый триумф Массимо Карреры! Десятый Московского "Спартака"!
12:50
Спартакевич
Спасибо, синьор Массимо! Каррера, Каррера, любовь, надежда и вера! Дождались! Что дальше, никто не знает, но это уже не страшно!В крайнем случае, еще столько же подождем, мы-то привычные!
12:35
баламошка
Молодец, Максимка!
12:29
trv71
Триумфатор!
12:27
delacrua
Массимо, Любим!
12:16
Spartak-Online1
Еще одно прекрасное вью от Массимо.Какой же он приятный человек в общении!
12:10