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Массимо Каррера: "Если меня не вышвырнут, то я бы хотел остаться в "Спартаке"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился эмоциями от чемпионства. По его словам, расслабляться пока рано – нужно набрать 70 очков. Напомним, команда обеспечила себе первое место за три тура до окончания чемпионата России.

 
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– Мы с моей женой Пинни плакали от радости. Смотрели игру "Зенита" в одном из ресторанов Москвы, - цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport. - После финального свистка испытал бурю эмоций. Это большой успех для всей нашей семьи и для моей карьеры в частности. Счастлив за игроков, за болельщиков, за президента Леонида Федуна. Это наша общая победа.

– Что ожидает вас в ближайшем будущем?

– У нас запланирована утренняя тренировка на базе в Тарасовке. У нас еще три матча. Не хочу расслабляться – нужно набрать 70 очков.

– Вскоре ваш товарищ Антонио Конте может также стать чемпионом в "Челси".

– Убежден, что Антонио сделает это. Я искренне хочу этого. Он просто невероятен и доказал это в "Ювентусе" и сборной Италии. Теперь доказывает это в "Челси". Я многим ему обязан и всегда буду его фанатом. Антонио, вперед.

– В следующем году в Лиге чемпионов, возможно, придется сыграть против Конте.

– Если меня не вышвырнут, то я бы хотел остаться в команде (смеется). В футболе все меняется очень быстро. Нужно постоянно быть готовым ко всему. А если без шуток, я думаю только о "Спартаке". Это моя команда.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Капитан Цубаса

Yarosha, так то первый тренерский успех, как игрок они и Скудетто завоевывал, и Лигу чемпионов

13:11

Vamphyri

Да кто ж тебя вышвырнет. С такой харизмой и такой построенной командой, даже не выиграй ты чемпионат, на тебя бы молились. А ты ещё и золото принес. Первый раз за 16 лет. Идите теперь шишки набивать в ЛЧ, синьор Массимо. Не отмажетесь)

13:02

Yarosha

Первый триумф Массимо Карреры! Десятый Московского "Спартака"!

12:50

Спартакевич

Спасибо, синьор Массимо! Каррера, Каррера, любовь, надежда и вера! Дождались! Что дальше, никто не знает, но это уже не страшно!В крайнем случае, еще столько же подождем, мы-то привычные!

12:35

баламошка

Молодец, Максимка!

12:29

trv71

Триумфатор!

12:27

delacrua

Массимо, Любим!

12:16

Spartak-Online1

Еще одно прекрасное вью от Массимо.Какой же он приятный человек в общении!

12:10