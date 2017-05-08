Массимо Каррера: "Если меня не вышвырнут, то я бы хотел остаться в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился эмоциями от чемпионства. По его словам, расслабляться пока рано – нужно набрать 70 очков. Напомним, команда обеспечила себе первое место за три тура до окончания чемпионата России.

– Мы с моей женой Пинни плакали от радости. Смотрели игру "Зенита" в одном из ресторанов Москвы, - цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport. - После финального свистка испытал бурю эмоций. Это большой успех для всей нашей семьи и для моей карьеры в частности. Счастлив за игроков, за болельщиков, за президента Леонида Федуна. Это наша общая победа.

– Что ожидает вас в ближайшем будущем?

– У нас запланирована утренняя тренировка на базе в Тарасовке. У нас еще три матча. Не хочу расслабляться – нужно набрать 70 очков.

– Вскоре ваш товарищ Антонио Конте может также стать чемпионом в "Челси".

– Убежден, что Антонио сделает это. Я искренне хочу этого. Он просто невероятен и доказал это в "Ювентусе" и сборной Италии. Теперь доказывает это в "Челси". Я многим ему обязан и всегда буду его фанатом. Антонио, вперед.

– В следующем году в Лиге чемпионов, возможно, придется сыграть против Конте.

– Если меня не вышвырнут, то я бы хотел остаться в команде (смеется). В футболе все меняется очень быстро. Нужно постоянно быть готовым ко всему. А если без шуток, я думаю только о "Спартаке". Это моя команда.