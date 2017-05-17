Массимо Каррера: "Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что всегда ставит перед собой максимальные задачи.

– О намерении завоевать золото вы сказали на первой же пресс-конференции. Хотя руководство тогда заявляло, что задача – попасть в тройку.

– Да, все так и было. Но я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, какой вообще смысл ввязываться в дело?

– Неужели второе или третье место расценили бы как провал?

– Нет. Бывают ситуации, когда команде не удается финишировать первой, но лишь потому, что конкуренты оказались сильнее. Речь идет о том, что необходимо выжимать максимум из своих возможностей, чтобы не ссылаться потом на невезение. Думаю, нам это удалось.

Полное интервью Массимо Карреры