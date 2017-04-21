Максим Митрофанов: "Поле на арене "Санкт-Петербург" будет готово в мае. Чудес не бывает"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Коммерсанту" рассказал, в каком состоянии находится поле на новой арене "Санкт-Петербург" в преддверии матча 24-го тура чемпионата России с "Уралом". Напомним, что эта встреча станет первой на новом стадионе на Крестовском острове.

– Что с полем на новом стадионе?

– За полем ухаживают специалисты "Зенита", газон растет. Ситуация под контролем. Проблема была в том, что контракт, который был заключен с компанией на строительство футбольного поля, не предусматривал последующего его обслуживания. Но если вы заканчиваете строить поле и оно уходит в зиму, то ему необходимо обслуживание. Это живой организм. В нашем же случае сложилась ситуация, когда в течение зимы поле находилось за пределами стадиона. И за ним никто не присматривал.

Нам футбольное поле было передано в эксплуатацию 26 февраля. И когда его закатили внутрь стадиона, оно было полностью промерзшим. Внутри стадиона поле спокойно оттаяло естественным способом, так как при закрытой крыше внутри стадиона плюсовая температура, даже если на улице минус 15. После чего его подключили к инженерным системам. Обращу внимание, включить подогрев – это не означает просто нажать на кнопку, это не утюг. По определенному графику агроном добавляет температуру, следит за тем, как реагирует на это трава, чтобы не сжечь корни, чтобы все происходило в условиях, приближенных к природным.

В ходе обследования состояния газона выяснилось, что, к сожалению, перезимовало не более 20 процентов травяного покрова. После этого были проведены все необходимые плановые агротехнические мероприятия и заново пересеян газон. И каждую неделю мы наблюдаем положительную динамику. По нашим прогнозам, окончательно поле будет готово в мае. Чудес не бывает.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.