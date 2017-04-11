Максим Митрофанов: "Матч с "Анжи" на "Петровском" – последний именно в сезоне-2016/17"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Фонтанке" не исключил, что в следующем сезоне команда сыграет еще на "Петровском". По словам руководителя питерцев, старый стадион остается в управлении клуба и, возможно, будет использован в будущем.

– В субботу "Зенит" попрощался с "Петровским". Значит ли это, что матч с "Анжи" – последний матч на этом стадионе?

– Последний в этом сезоне. Мы специально сформулировали очень аккуратно. Потому что мы не до конца понимаем, что будет происходить в период подготовки к чемпионату мира, возможно, иногда придется использовать "Петровский", возможно, отдельные кубковые матчи будем проводить там. Так что навсегда мы точно не прощаемся, "Петровский" остается в управлении ФК "Зенит". Но для клуба и болельщиков "эпоха "Петровского", когда стадион был домашней ареной клуба, – время очень важное, дорогое, и поэтому сказать слова благодарности и попрощаться с любимым клубным стадионом – лучше лишний раз, чем не прощаться совсем.

С новой ареной в этом смысле вообще ситуация удивительная. Потому что как такового матча-открытия сейчас на ней не будет. Сначала пройдут тестовые матчи, и зрители уже придут и увидят новый стадион. Потом Кубок конфедераций. Эффекта новизны уже не будет. И мы, если честно, до сих пор думаем, а делать ли матч открытия с праздником, концертом и т.д. на одной из первых игр следующего футбольного сезона, или же, понимая, какое еще количество доработок и доделок предстоит, перенести его вовсе на сезон-2018/19, после чемпионата мира. Довести стадион по-настоящему до качественного состояния, и тогда для себя официально открыть.

Здесь важно понимать еще вот что: стадион часто называют "Зенит Ареной", нам это очень не нравится, потому что это психологически связывает объект, который создан, с деятельностью "Зенита". Что совершенно не так. Стадион носит отдельное название – "Санкт-Петербург". Мы готовы доводить его до ума и планируем со временем сделать домом "Зенита", но понимаем, что объективно этого не произойдет условно раньше сезона-2019/20. В принципе, это не так уж необычно. Многие стадионы после открытия еще 5 - 7 лет доделывали, к примеру, "Уэмбли", "Эмирейтс". Многие стадионы доделываются, совершенствуются до сих пор. То же самое будет и здесь. При этом важно понимать: у этого стадиона есть все предпосылки, чтобы стать со временем одним из лучших в мире.