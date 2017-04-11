Максим Митрофанов: "Если откровенно, то "Зенит" свои матчи на стадионе на Крестовском сейчас бы не проводил"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов сообщил, что новый стадион в Петербурге обязан провести ряд мероприятий перед Кубком конфедераций. В противном случае, по его словам, арена пока не стала бы принимать футбольные матчи. Напомним, "Зенит" проведет первую встречу на стадионе на Крестовском острове против "Урала" 22 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России.

– Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили, - цитирует Митрофанова "Фонтанка". - Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.

Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно футбольные матчи.