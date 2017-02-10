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Максим Деменко: "Михаил Кержаков не слабее Лодыгина, он мог бы приносить пользу "Зениту"

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Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко предположил, что вратарь сине-бело-голубых решил сменить клубную прописку из-за конфликта с главным тренером Мирчей Луческу. Ранее "СЭ" сообщал о том, что с большой долей вероятности голкипер перейдет в "Оренбург" на правах аренды.

- Тяжело предположить, что происходит внутри команды, - сказал Деменко. - Михаил Кержаков ничуть не слабее Лодыгина, он доказал это своей игрой. И он мог бы приносить пользу "Зениту". Но как сложилась ситуация - никто не знает. Мне кажется, что между футболистом и главным тренером произошел какой-то конфликт. Других вариантов у меня нет. История запутанная.

Думаю, что самостоятельно Миша бы не ушел из "Зенита". Сейчас для него самое главное - игровая практика. Вероятнее всего, до конца года он будет в "Оренбурге", а потом уже примет какое-то решение. Сейчас ему нужно просто выступать, ни на что не обращая внимания. (Любовь КОНЯЕВА)

Михаил Кержаков уйдет в "Оренбург" на правах аренды

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pushgun

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19:00

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