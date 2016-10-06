Макеев вернулся в общую группу "Спартака"

После трех дней отдыха, предоставленных "Спартаку" после матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4), красно-белые собрались на базе в Тарасовке. Занятие началось в тренажерном зале. Через полчаса футболисты вышли на поле, провели разминку, выполнили упражнения на тактику и сыграли в футбол на ограниченном участке поля.

В общей группе сегодня работали всего десять человек - вратари Артем Ребров, Сергей Песьяков и восемь полевых игроков. Остальные разъехались по национальным сборным.

Первое занятие в общей группе провел защитник Евгений Макеев, пропустивший два месяца из-за травмы колена. Денис Глушаков, Александр Зуев и Ромулу занимались по индивидуальной программе.