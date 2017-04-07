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Макеев и Давыдов перед матчем с "Уфой" тренируются индивидуально

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"Спартак" продолжает подготовку к матчу 22-го тура чемпионата России против "Уфы", сообщает официальный сайт клуба. После теоретического занятия игроки провели разминку и приступили к выполнению преимущественно тактических упражений. В общей сложности тренировка длилась около часа.

Защитник Евгений Макеев, сломавший вторую пястную кость кисти в игре "Спартака-2" с "Зенитом-2", и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.

В субботу "Спартак" проведет утреннюю тренировку, после чего отправится в Уфу. Игра состоится в воскресенье, начало - в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/101775/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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