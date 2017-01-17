Луиз Адриану: "Очень наслышан о "Спартаке" от Алекса"

Новичок "Спартака" Луиз Адриану отметил, что получил достаточно информации от полузащитника красно-белых Фернанду, а также главного тренера Массимо Карреры, и нисколько не сомневался в своем решении. По словам бразильца, у него не должно быть проблем с адаптацией. Напомним, что в понедельник Луиз Адриано прилетел в Москву и подписал контракт со "Спартаком".

– Я очень наслышан об этом клубе от Алекса, который играл здесь, – отметил Луиз Адриану в эфире программы "Все на Матч". – Мне очень нравится история "Спартака", поэтому я здесь в данный момент.

В "Шахтере" у меня была определенная физическая форма и результаты, потому что я всегда играл.

Фернанду рассказал мне, что эта команда живет как семья, что мы первые в таблице. Очень приятно это знать. Я общался с Массимо Каррерой. Он рассказал, что здесь очень теплые болельщики, поэтому сомнений никаких у меня не было.