Луиз Адриану: "Меня устроил настрой Карреры"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что не беспокоиться по поводу конкуренции и добавил, что ему было важно пообщаться с главным тренером команды Массимо Каррерой​. По словам форварда, его устроила позиция наставника.

– Насколько большую роль в вашем решении перейти в "Спартак" сыграл личный разговор с Массимо Каррерой? И что больше всего произвело впечатление?

– Сначала мы с ним пообщались по телефону с помощью представителей "Милана". А потом уже лично. Конечно, очень хорошо и важно было услышать мнение главного тренера, понять, что он хочет от команды и от меня, почувствовать его амбиции. Лично для меня, прежде чем соглашаться на переход в какую-то команду, нужно понять настрой тренера. Я его понял – и он меня вполне устроил.

– Каррера рассказал вам, что в "Спартаке" есть центрфорвард Зе Луиш, один из лучших игроков команды в первой части сезона, – и что теоретически вы вполне можете оказаться на скамейке запасных? Как бы вы на такой поворот событий отреагировали?

– Да, конечно. Понятно, что у нас будет какая-то борьба, конкуренция. Но сейчас не стоит загадывать, кто будет в стартовом составе, а кто – на лавке. Я не думаю об этом. А думаю только о том, чтобы тренироваться и играть. И настраиваю себя позитивно. (Игорь РАБИНЕР)

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