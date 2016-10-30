Луческу недоволен существованием "Зенита-2"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) самостоятельно взял слово после вопросов журналистов и выразил сомнение в целесообразности существования "Зенита-2". Румынский специалист подчеркнул, что ему нравится работать с молодежью и привел в пример "Шахтер", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Неприятно говорить об этом, но я не слишком доволен тем, что у нас есть "Зенит-2", который играет в таком непростом турнире, как ФНЛ, – сказал Луческу. – Предпочел бы чтобы некоторые игроки из этого коллектива постоянно тренировать с нами, а не ездили на дальние выезды.

У "Шахтера" расформировали вторую команду, и вся перспективная молодец тренировалась с основой. Девять человек из тех молодых футболистов доросли до национальной сборной. У нас за год было около 25-ти международных матчей. Когда сборники уезжали, мы брали молодежь и ехали в Европу на товарищеские игры.

То же самое на сборах – мы брали 30 игроков и проводили по 10 матчей. Такие встречи выше уровнем, чем в ФНЛ. Чернов на сборах сыграл 6-7 матчей, я знал все его качества. Поэтому он так проявил себя сейчас. У нас постоянно 4-5 травмированных, а заменить их некем.

Тренеру нужно давать результат, а не ставить в состав 19-летних. Это сложный момент. Иногда я испытываю большое удовольствие, когда удается вырастить хорошего игрока, но на это нужно два-три года. В таких случаях мне даже приятнее за этих футболистов, чем за результат.