20:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луческу недоволен существованием "Зенита-2"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) самостоятельно взял слово после вопросов журналистов и выразил сомнение в целесообразности существования "Зенита-2". Румынский специалист подчеркнул, что ему нравится работать с молодежью и привел в пример "Шахтер", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Неприятно говорить об этом, но я не слишком доволен тем, что у нас есть "Зенит-2", который играет в таком непростом турнире, как ФНЛ, – сказал Луческу. – Предпочел бы чтобы некоторые игроки из этого коллектива постоянно тренировать с нами, а не ездили на дальние выезды.

У "Шахтера" расформировали вторую команду, и вся перспективная молодец тренировалась с основой. Девять человек из тех молодых футболистов доросли до национальной сборной. У нас за год было около 25-ти международных матчей. Когда сборники уезжали, мы брали молодежь и ехали в Европу на товарищеские игры.

То же самое на сборах – мы брали 30 игроков и проводили по 10 матчей. Такие встречи выше уровнем, чем в ФНЛ. Чернов на сборах сыграл 6-7 матчей, я знал все его качества. Поэтому он так проявил себя сейчас. У нас постоянно 4-5 травмированных, а заменить их некем.

Тренеру нужно давать результат, а не ставить в состав 19-летних. Это сложный момент. Иногда я испытываю большое удовольствие, когда удается вырастить хорошего игрока, но на это нужно два-три года. В таких случаях мне даже приятнее за этих футболистов, чем за результат.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zloy_ekb

В ФНЛ давно пора оставить 10 команд, дубли убрать - зачем они нужны? Зрителей у них нет, турнирных задач у них нет, продают наверняка матчи тем кому нужно, при чем за бюджетные деньги. А наигрывать молодежь - для этого турнир молодежных команд есть

20:54

Гаттузо зол!

А зачем есть Барса-2 допустим?

20:53

RW.irk

Предпочел бы чтобы некоторые игроки из этого коллектива постоянно тренировать с нами, а не ездили на дальние выезды ====================== Так это к руководству тогда вопрос! Зачем они создали Зенит-2, чтобы ФНЛ выиграть? или может быть, чтобы быть не хуже Спартака?... Вообще-то, единственная цель таких команд, воспитание игроков для основы и больше ничего! Так что, если тебе нужны игроки оттуда, они должны быть у тебя по первому зову, а не решать сомнительные турнирные цели Зенита-2!

20:38

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