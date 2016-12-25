Лоренсо Мельгарехо: "Спартак" будет бороться до конца"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что получил уникальный опыт в России. По его словам, красно-белые в борьбе за первое место пойдут до конца.

– В России я получаю хороший опыт, можно сказать, уникальный. Сейчас все хорошо, мы идем на первом месте. Не важно, как далеко мы зайдем, но одно скажу точно: мы будем бороться до конца, – цитирует Мельгарехо cronica.com. – Как я переношу холод? Уже гораздо лучше.

На этот счет у меня даже есть забавная история. Помню, когда только приехал в Москву в первый раз, то был одет в джинсы и рубашку. Выйдя из аэропорта, обнаружил, что на улице мороз – 15 градусов. Человек, который встретил меня, спросил, сумасшедший ли я.