Лоренсо Мельгарехо: "Чемпионы! Браво, "Спартак"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вместе со своей семье через социальные сети порадовался победе в чемпионате России.

- Чемпионы, - прокричал Мельгарехо. - Браво, "Спартак".

Красно-белые после матча "Зенит" - Терек" (0:1) обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом 16 лет назад.