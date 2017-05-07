Лоренсо Мельгарехо: "Чемпионы! Браво, "Спартак"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вместе со своей семье через социальные сети порадовался победе в чемпионате России.
- Чемпионы, - прокричал Мельгарехо. - Браво, "Спартак".
Красно-белые после матча "Зенит" - Терек" (0:1) обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом 16 лет назад.
7 мая 2017 г.
Уткин за Спартак
Лоренцо, несмотря на твою безобразную игру, все равно с ЧЕМПИОНСТВОМ! Сегодня мы едины и непобедимы!
21:41