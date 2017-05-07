21:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лоренсо Мельгарехо: "Чемпионы! Браво, "Спартак"

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Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вместе со своей семье через социальные сети порадовался победе в чемпионате России. 

 - Чемпионы, - прокричал Мельгарехо. - Браво, "Спартак".

Красно-белые после матча "Зенит" - Терек" (0:1) обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом 16 лет назад. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Уткин за Спартак

Лоренцо, несмотря на твою безобразную игру, все равно с ЧЕМПИОНСТВОМ! Сегодня мы едины и непобедимы!

21:41