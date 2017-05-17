Леонид Федун: "Хочу, чтобы этот праздник продолжался и в последующие годы"

Владелец "Спартака" Леонид Федун во время празднования чемпионского титула команды на "Открытие Арене" отметил, что завоеванный титул стал возможен благодаря сплоченности руководства, тренерского штаба и команды. Сегодня красно-белые в 29-м туре чемпионата России разгромили "Терек" (3:0).
– Это стало возможным благодаря сплоченности руководства, штаба и команды, это сплав, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Федун. – В первую очередь, хочу поблагодарить наших фанов. Многие из них еще в школу не пошли, а другие ее закончили, пока команда не становилась чемпионом. Происходящее сегодня – это прекрасно! Это вечный праздник, и я хочу, чтобы он продолжался и в следующем году, и в последующие.
Сейчас мы хотим вручить команде кубок, но нужно, чтобы болельщики расступились. Мы пытались поставить стихию в организованные рамки, но не получилось (улыбается). Тем не менее, это радость, все очень довольны и ведут себя воспитанно.
Золотой день "Спартака". Болельщики прорвались на поле "Открытие Арены" (видео)
Platinum1991
Продолжения федуновского судейского скандального БАНКЕТА не будет, если введут видео повторы! Введение видео повторов на корню УНИЧТОЖИТ судейскую коррупцию в футболе, которую организовал Федун! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, ЧЕСТНО и без помощи судейства, не может стать первым. Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
23:08
СашаРичагин
Да у Гераскина с Федуном и так жизнь - сплошной праздник.
22:50
resifi
С нетерпением ждем побития рекорда 1-18 в следующей Лиге Чемпионов от народной команды!!!))))
22:49
баламошка
Все конебомжи тогда суицидниками станут) Лёнька, пожалей этих босяков!
22:44
30 лет за ЦСКА!
Ага, ещё шестнадцать лет боли будет!! ???
22:21
VVSh71
Какой .... в последующие годы?.... Может в 33-м, 49-м, 65-м?.... (т.е. +16)))), тогда согласен!
22:13