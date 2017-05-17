Леонид Федун: "Хочу, чтобы этот праздник продолжался и в последующие годы"

Владелец "Спартака" Леонид Федун во время празднования чемпионского титула команды на "Открытие Арене" отметил, что завоеванный титул стал возможен благодаря сплоченности руководства, тренерского штаба и команды. Сегодня красно-белые в 29-м туре чемпионата России разгромили "Терек" (3:0).

– Это стало возможным благодаря сплоченности руководства, штаба и команды, это сплав, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Федун. – В первую очередь, хочу поблагодарить наших фанов. Многие из них еще в школу не пошли, а другие ее закончили, пока команда не становилась чемпионом. Происходящее сегодня – это прекрасно! Это вечный праздник, и я хочу, чтобы он продолжался и в следующем году, и в последующие.

Сейчас мы хотим вручить команде кубок, но нужно, чтобы болельщики расступились. Мы пытались поставить стихию в организованные рамки, но не получилось (улыбается). Тем не менее, это радость, все очень довольны и ведут себя воспитанно.

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