Леонид Федун: "Этот год Промес проведет со "Спартаком"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "RT" отметил, что нападающий Квинси Промес ближайший год точно проведет в команде. По словам руководителя, голландец хочет проявить себя в Лиге Чемпионов.

– Все волнуются, что Квинси Промес покинет "Спартак". Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у "Спартака"? Насколько я знаю Антона (прозвище Промеса - Прим. "СЭ"), он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.