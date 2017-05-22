Квинси Промес: "Спартак" не играл ни на Карреру, ни для Карреры"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера заставил команду поверить в собственные силы. По его словам, итальянский специалист, возглавивший спартаковцев по ходу сезона, достучался до сердца каждого футболиста.

- Каррера - мотиватор? Да, это так, - сказал Промес в эфире программы "Тотальный разбор". - Он может достучаться до каждого сердца игроков. Это ключевой фактор. Если сравнить игру "Спартака" в этом сезоне с предыдущими, то можно заметить, что у нас были другие эмоции.

Думаю, что мы добились этого совместно. "Спартак" не играл ни на Карреру, ни для Карреры. Он помог команде понять, что она может завоевать чемпионство. Он отлично потрудился в этом году, и мы завоевали заслуженный титул.

Каким был Каррера в первой игре, в качестве исполняющего обязанности? Я помню, что он хотел подготовить нас как можно лучше, заменить нам Аленичева. Смена главного тренера влияет на настрой команды. Каррера же постарался нас успокоить. Мы победили. После этого клуб решил его оставить. Считаю, что это был отличный выбор.