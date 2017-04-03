Нападающий "Спартака" Квинси Промес, автор победного гола в домашнем матче 21-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (3:2), отметил, что понимает, как много от него ждут болельщики.
- Мы долго не могли забить первый мяч, - начал Промес. - А когда повели 2:0, должны были доводить дело до крупного счета, но вместо этого дважды пропустили. Надо отдать должное "Оренбургу", который проявил характер. А первый мяч гостей вообще получился шикарным. В концовке было страшновато, что не выиграем. К счастью, мы все-таки победили!
- Почему не засчитали гол Боккетти, после которого свои мячи забил "Оренбург"?
- А я не видел! Но даже если есть какие-то вопросы по эпизоду, нас это никак не оправдывает. Сами виноваты, что не забили раньше. Моменты были у меня, у Адриану...
- Что почувствовали, когда забили третий мяч?
- Я сошел с ума! (Смеется.) Прекрасно понимаю, что от меня всегда ждут голов. Я сам высоко поднял планку. Тяжело всегда соответствовать ожиданиям, но я делаю все от меня зависящее. Безумно счастлив, что удалось забить в такой сложный момент. Я вернулся из сборной Голландии, где ситуация на сегодня не самая приятная. Но "Спартак" - другое дело. Мы на первом месте и сделаем все, чтобы сделать фанатов счастливыми, чтобы оставить свой след в истории клуба. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 3:2 90+5' Куинси Промес pic.twitter.com/U3WOCYzS2e– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
vmelk416
Ах Квинси, Квинси таки украл у минибомжиков премиальные Газпрома за отбор очков, ай-яй-яй. А ведь они уже позвякивали в карманах.
23:27
tirov921
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
23:23
Don
Тропическая гемангиома Мовсисяна, иди проспись дурачок, даже бомжи на зиа признают, что судья по делу добавил 6 минут)
23:21
zenit08
Квинси, не ты один, братуха, не ты один)))) Я орал как ненормальный.
23:20
zenit08
Тропическая гемангиома Мовсисяна === На каждую замену 30 секунд. Сколько замен было сделано в матче ПСЖ-Барса? Игроки ПСЖ валялись по полю так же как игроки Оренбурга? Нужны еще какие того, что ты либо тролль либо даун?
23:20
Русский
Der schwein .... Какое же счастье, Что у нас нет Дзюбы !))) 22:48 ______________________________________ Золотые слова!!!
23:20
Der schwein
Тропическая гемангиома Мовсисяна23:10: Мантигома, НАМ ещё нужны левые пенальти Миллера )))
23:16
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ЛЧ Барселона - ПСЖ 5:1, забито 6 мячей, судья добавил 5 минут))) ЧР спартак - Оренбург 2:2, забито 4 мяча, судья добавил 6 минут))) еще нужны какие-то факты того, что мясу натягивают чемпионство?)))
23:10
Jean4
Не бережете вы своих болельщиков.
22:55
Der schwein
Квинс, я просто выпил лафетник, как и подабает ЗА НАШУ ПОБЕДУ РУССКОГО НАРОДА !!! зы: Какое же счастье, Что у нас нет Дзюбы !)))
22:48