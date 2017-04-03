22:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Квинси Промес:
"После гола я сошел с ума!"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес, автор победного гола в домашнем матче 21-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (3:2), отметил, что понимает, как много от него ждут болельщики.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Эмоции Массимо КАРРЕРЫ.В этих кулаках - воля! "Спартак" победил "Оренбург"

- Мы долго не могли забить первый мяч, - начал Промес. - А когда повели 2:0, должны были доводить дело до крупного счета, но вместо этого дважды пропустили. Надо отдать должное "Оренбургу", который проявил характер. А первый мяч гостей вообще получился шикарным. В концовке было страшновато, что не выиграем. К счастью, мы все-таки победили!

- Почему не засчитали гол Боккетти, после которого свои мячи забил "Оренбург"?

- А я не видел! Но даже если есть какие-то вопросы по эпизоду, нас это никак не оправдывает. Сами виноваты, что не забили раньше. Моменты были у меня, у Адриану... 

- Что почувствовали, когда забили третий мяч?

- Я сошел с ума! (Смеется.) Прекрасно понимаю, что от меня всегда ждут голов. Я сам высоко поднял планку. Тяжело всегда соответствовать ожиданиям, но я делаю все от меня зависящее. Безумно счастлив, что удалось забить в такой сложный момент. Я вернулся из сборной Голландии, где ситуация на сегодня не самая приятная. Но "Спартак" - другое дело. Мы на первом месте и сделаем все, чтобы сделать фанатов счастливыми, чтобы оставить свой след в истории клуба. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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vmelk416

Ах Квинси, Квинси таки украл у минибомжиков премиальные Газпрома за отбор очков, ай-яй-яй. А ведь они уже позвякивали в карманах.

23:27

tirov921

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

23:23

Don

Тропическая гемангиома Мовсисяна, иди проспись дурачок, даже бомжи на зиа признают, что судья по делу добавил 6 минут)

23:21

zenit08

Квинси, не ты один, братуха, не ты один)))) Я орал как ненормальный.

23:20

zenit08

Тропическая гемангиома Мовсисяна === На каждую замену 30 секунд. Сколько замен было сделано в матче ПСЖ-Барса? Игроки ПСЖ валялись по полю так же как игроки Оренбурга? Нужны еще какие того, что ты либо тролль либо даун?

23:20

Русский

Der schwein .... Какое же счастье, Что у нас нет Дзюбы !))) 22:48 ______________________________________ Золотые слова!!!

23:20

Der schwein

Тропическая гемангиома Мовсисяна23:10: Мантигома, НАМ ещё нужны левые пенальти Миллера )))

23:16

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ЛЧ Барселона - ПСЖ 5:1, забито 6 мячей, судья добавил 5 минут))) ЧР спартак - Оренбург 2:2, забито 4 мяча, судья добавил 6 минут))) еще нужны какие-то факты того, что мясу натягивают чемпионство?)))

23:10

Jean4

Не бережете вы своих болельщиков.

22:55

Der schwein

Квинс, я просто выпил лафетник, как и подабает ЗА НАШУ ПОБЕДУ РУССКОГО НАРОДА !!! зы: Какое же счастье, Что у нас нет Дзюбы !)))

22:48

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Материалы других СМИ