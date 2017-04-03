Нападающий "Спартака" Квинси Промес, автор победного гола в домашнем матче 21-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (3:2), отметил, что понимает, как много от него ждут болельщики.

- Мы долго не могли забить первый мяч, - начал Промес. - А когда повели 2:0, должны были доводить дело до крупного счета, но вместо этого дважды пропустили. Надо отдать должное "Оренбургу", который проявил характер. А первый мяч гостей вообще получился шикарным. В концовке было страшновато, что не выиграем. К счастью, мы все-таки победили!

- Почему не засчитали гол Боккетти, после которого свои мячи забил "Оренбург"?

- А я не видел! Но даже если есть какие-то вопросы по эпизоду, нас это никак не оправдывает. Сами виноваты, что не забили раньше. Моменты были у меня, у Адриану...

- Что почувствовали, когда забили третий мяч?

- Я сошел с ума! (Смеется.) Прекрасно понимаю, что от меня всегда ждут голов. Я сам высоко поднял планку. Тяжело всегда соответствовать ожиданиям, но я делаю все от меня зависящее. Безумно счастлив, что удалось забить в такой сложный момент. Я вернулся из сборной Голландии, где ситуация на сегодня не самая приятная. Но "Спартак" - другое дело. Мы на первом месте и сделаем все, чтобы сделать фанатов счастливыми, чтобы оставить свой след в истории клуба. (Филипп ПАПЕНКОВ)