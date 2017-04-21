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Квинси Промес: "Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Голландец в своем "Инстаграме" выложил фото, на котором он в тренажерном зале качает бицепсы. Подпись к изображению гласит: "Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион".

Матч "Ростов" - "Спартак" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

 

To fight like a champion you must train like one! 👊🏾⚽ #QP10 #Spartak

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Апр 21 2017 в 3:13 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Promesov

Верно сказано! Ни убавить, ни прибавить!!!

13:51

Alukard1349

Надеюсь ещё наведёт со Спартаком шёроху в ЛЧ!

13:45