Квинси Промес: "Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Голландец в своем "Инстаграме" выложил фото, на котором он в тренажерном зале качает бицепсы. Подпись к изображению гласит: "Чтобы бороться как чемпион, нужно тренироваться как чемпион".

Матч "Ростов" - "Спартак" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.