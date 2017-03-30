19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кристиан Паскуато: "Не скрываю желания поработать с Каррерой в "Спартаке"

0
0
0
0

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато отметил, что вновь хотел бы поработать с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, информирует Tutto Juve. Футболист, права на которого принадлежат "Ювентусу", был подопечным Карреры в туринском клубе, когда наставник красно-белых работал ассистентом Антонио Конте.

– Как ваши дела складываются в России?

– Честно говоря, я счастлив, потому что все складывается достаточно хорошо, я получаю большой и положительный опыт. Местные реалии полностью отличаются от итальянских, здесь сложный язык, но мне удалось понять российский менталитет, хотя и это далось тяжело.

– Каким вы видите свое будущее?

– Каждый год одна и та же история: мне сложно ответить на этот вопрос. У клуба есть право выкупа моего контракта, но я не получал от команды вестей на эту тему. Сейчас моя цель – завершить текущий сезон на хорошей волне и только потом раздумывать над дальнейшими действиями.

– Есть ли у вас какие-то предпочтения?

– Не скрываю, что вновь бы хотел поработать с другим итальянцем, с которым мы уже сотрудничали в "Ювентусе". Сейчас он ведет свою команду к чемпионству России. Кто знает!

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ