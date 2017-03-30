Кристиан Паскуато: "Не скрываю желания поработать с Каррерой в "Спартаке"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато отметил, что вновь хотел бы поработать с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, информирует Tutto Juve. Футболист, права на которого принадлежат "Ювентусу", был подопечным Карреры в туринском клубе, когда наставник красно-белых работал ассистентом Антонио Конте.

– Как ваши дела складываются в России?

– Честно говоря, я счастлив, потому что все складывается достаточно хорошо, я получаю большой и положительный опыт. Местные реалии полностью отличаются от итальянских, здесь сложный язык, но мне удалось понять российский менталитет, хотя и это далось тяжело.

– Каким вы видите свое будущее?

– Каждый год одна и та же история: мне сложно ответить на этот вопрос. У клуба есть право выкупа моего контракта, но я не получал от команды вестей на эту тему. Сейчас моя цель – завершить текущий сезон на хорошей волне и только потом раздумывать над дальнейшими действиями.

– Есть ли у вас какие-то предпочтения?

– Не скрываю, что вновь бы хотел поработать с другим итальянцем, с которым мы уже сотрудничали в "Ювентусе". Сейчас он ведет свою команду к чемпионству России. Кто знает!