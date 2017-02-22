Константин Зырянов: "Лодыгину доверяют больше, чем остальным вратарям Земли"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов высказал мнение, что вратарю "Зенита" Юрию Лодыгину следует в каждом матче оправдывать высокое доверие со стороны тренерского штаба клуба. Хавбек подчеркнул, что это должно подхлестывать футболиста.

– Лодыгину сколько доверяют? Он ошибается – ему доверяют, – цитирует "Спорт FM" Зырянова. – Ошибается – доверяют. Конечно, такое доверие должно подхлестывать. Должен с каждым матчем становиться все лучше, лучше, лучше. Оправдывать доверие тренера. С чем это связано, я не знаю. Можно выразиться, что Лодыгину доверяют больше, чем остальным вратарям Земли.