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Константин Сарсания: "Обсудим трансферы сразу, как наступит ясность с главным тренером"

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Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что летняя трансферная политика будет обсуждаться после того, как станет ясно, кто будет главным тренером петербуржцев в следующем сезоне. Сейчас команду возглавляет Мирча Луческу, контракт, которого рассчитан до лета 2018 года.

– Останется ли Луческу в "Зените"? Я не могу ничего сказать, – приводит ТАСС слова Сарсании. – Решение будет принимать руководство.

Когда состоится встреча с руководством клуба, на которой будет обсуждаться летняя трансферная кампания? Как только наступит ясность с главным тренером, так сразу. Потому что времени у нас очень мало.

Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"

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http://tass.ru/sport/4288063

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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