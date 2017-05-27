Константин Сарсания: "Обсудим трансферы сразу, как наступит ясность с главным тренером"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что летняя трансферная политика будет обсуждаться после того, как станет ясно, кто будет главным тренером петербуржцев в следующем сезоне. Сейчас команду возглавляет Мирча Луческу, контракт, которого рассчитан до лета 2018 года.



– Останется ли Луческу в "Зените"? Я не могу ничего сказать, – приводит ТАСС слова Сарсании. – Решение будет принимать руководство.



Когда состоится встреча с руководством клуба, на которой будет обсуждаться летняя трансферная кампания? Как только наступит ясность с главным тренером, так сразу. Потому что времени у нас очень мало.

Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"