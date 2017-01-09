Константин Сарсания: "Молло в "Зените" - удивительное решение"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания удивлен возможному переходу полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в состав сине-бело-голубых. Сегодня 27-летний француз не полетел на сбор с самарцами. По информации "СЭ", хавбек проводит медосмотр в Петербурге.

- Зачем "Зениту" Молло? - вопрос Сарсании.

- Удивительное для меня решение. Игрок квалифицированный, интересный - может обострить. Но есть проблемы с игровой дисциплиной, может не побежать в оборону.

- Чем решение удивительное?

- Раньше "Зенит" брал игроков высшего уровня. Сложно представить, чтобы пришедшие сегодня ребята, при всем к ним уважении, раньше попали бы в команду.

- Геннадий Орлов, говоря о таких игроках, как Молло, назвал их футбольным секонд-хэндом.

- Не могу так говорить про футболиста. Молло - квалифицированный игрок. Но таких можно много найти в Европе - Молло ведь то играл в "Сент-Этьене", то нет. Нельзя сказать, что это неумеха, но есть как плюсы, так и минусы. Насколько знаю по "Сент-Этьену", были большие проблемы. У нас тоже бывают такие футболисты - как говорят, пуля в голове. Может быть, сейчас он стал старше и разумнее.

Полностью интервью с Сарсанией - скоро на сайте "СЭ"