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Константин Сарсания: "Молло в "Зените" - удивительное решение"

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Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания удивлен возможному переходу полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в состав сине-бело-голубых. Сегодня 27-летний француз не полетел на сбор с самарцами. По информации "СЭ", хавбек проводит медосмотр в Петербурге.

 
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- Зачем "Зениту" Молло? - вопрос Сарсании.

- Удивительное для меня решение. Игрок квалифицированный, интересный - может обострить. Но есть проблемы с игровой дисциплиной, может не побежать в оборону.

- Чем решение удивительное?

- Раньше "Зенит" брал игроков высшего уровня. Сложно представить, чтобы пришедшие сегодня ребята, при всем к ним уважении, раньше попали бы в команду.

- Геннадий Орлов, говоря о таких игроках, как Молло, назвал их футбольным секонд-хэндом.

- Не могу так говорить про футболиста. Молло - квалифицированный игрок. Но таких можно много найти в Европе - Молло ведь то играл в "Сент-Этьене", то нет. Нельзя сказать, что это неумеха, но есть как плюсы, так и минусы. Насколько знаю по "Сент-Этьену", были большие проблемы. У нас тоже бывают такие футболисты - как говорят, пуля в голове. Может быть, сейчас он стал старше и разумнее.

Полностью интервью с Сарсанией - скоро на сайте "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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serzheo

Да не будет он вместо Шатова играть. Мак на этой позиции прекрасно себя чувствует и забивает. Плюс Дани выходит. Вместо Кокорина будет выходить.

15:42

ereke

Действительно странное решение. В Зените есть игроки этого амплуа - "свой" Шатов, на весенние матчи должен реабилитироваться после травмы Данни. Считаю, что деньги на ветер.

15:34

merniloskut

Орлов и Сарсания многое знают про сабжа!)))

15:20

shpasic

у Краснодара нет денег, чтобы покупать игроков - они только продают, чтобы в ФФП вписаться. у Спартака есть и так достаточное количество атакущих игроков, да ещё и скоро Депай подъедет)

15:16

Салот Сар

В Спаме или Краснодаре бы играл и развивался скорее всего, тут будет конкурировать за первую замену с Шатовым. Странное приобретение.

15:00

shpasic

да, раньше был Кинцл, Пеньяилильо, Родич, Розина - вот уж точно высший уровень)

14:23

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