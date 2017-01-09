Константин Сарсания: "Молло в "Зените" - удивительное решение"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания удивлен возможному переходу полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло в состав сине-бело-голубых. Сегодня 27-летний француз не полетел на сбор с самарцами. По информации "СЭ", хавбек проводит медосмотр в Петербурге.
- Зачем "Зениту" Молло? - вопрос Сарсании.
- Удивительное для меня решение. Игрок квалифицированный, интересный - может обострить. Но есть проблемы с игровой дисциплиной, может не побежать в оборону.
- Чем решение удивительное?
- Раньше "Зенит" брал игроков высшего уровня. Сложно представить, чтобы пришедшие сегодня ребята, при всем к ним уважении, раньше попали бы в команду.
- Геннадий Орлов, говоря о таких игроках, как Молло, назвал их футбольным секонд-хэндом.
- Не могу так говорить про футболиста. Молло - квалифицированный игрок. Но таких можно много найти в Европе - Молло ведь то играл в "Сент-Этьене", то нет. Нельзя сказать, что это неумеха, но есть как плюсы, так и минусы. Насколько знаю по "Сент-Этьену", были большие проблемы. У нас тоже бывают такие футболисты - как говорят, пуля в голове. Может быть, сейчас он стал старше и разумнее.
Полностью интервью с Сарсанией - скоро на сайте "СЭ"
serzheo
Да не будет он вместо Шатова играть. Мак на этой позиции прекрасно себя чувствует и забивает. Плюс Дани выходит. Вместо Кокорина будет выходить.
15:42
ereke
Действительно странное решение. В Зените есть игроки этого амплуа - "свой" Шатов, на весенние матчи должен реабилитироваться после травмы Данни. Считаю, что деньги на ветер.
15:34
merniloskut
Орлов и Сарсания многое знают про сабжа!)))
15:20
shpasic
у Краснодара нет денег, чтобы покупать игроков - они только продают, чтобы в ФФП вписаться. у Спартака есть и так достаточное количество атакущих игроков, да ещё и скоро Депай подъедет)
15:16
Салот Сар
В Спаме или Краснодаре бы играл и развивался скорее всего, тут будет конкурировать за первую замену с Шатовым. Странное приобретение.
15:00
shpasic
да, раньше был Кинцл, Пеньяилильо, Родич, Розина - вот уж точно высший уровень)
14:23