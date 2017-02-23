Команда Попова выиграла двусторонний матч на тренировке "Спартака"

"Спартак" провел очередную тренировку на сборе в Марбелье, информирует официальный сайт красно-белых. На первую половину дня у спартаковцев были запланированы взвешивание, замер жировой прослойки и встречи с диетологом.

Вечером после разминки, включавшей пробежку, два больших квадрата и еще несколько упражнений, команду ожидала двусторонняя игра (два тайма по 25 минут). Ворота были установлены на линиях штрафных.

Команды забили больше дюжины голов, первый из них записал на свой счет форвард "белых" Ивелин Попов, и его команда по итогам двух таймов одержала победу с разницей в три мяча.