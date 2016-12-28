Кокорин, Маурисиу, Чернов и Джорджевич поучаствовали в "новогодних дуэлях"

Игроки "Зенита" Александр Кокорин, Маурисиу, Евгений Чернов и Лука Джорджевич стали участниками "новогодней дуэли" на офицальном канале клуба. Футболисты ответили на ряд вопросов, связанных с празднованием Нового года и Рождества.
У Маурисиу возникли проблемы с первым же вопросом - "в валенках или босиком?". Кокорину пришлось объяснять, что такое валенки. Причем оба футболиста предпочли второй вариант. Также они сошлись во мнении, что в отпуске будут активно есть, а не бегать в тренажерном зале. Кокорин, впрочем, уточнил, что старается ограничивать себя в пище. Также оба отказались играть в снежки против Артема Дзюбы, предпочтя Деда Мороза. "Я его каждый день вижу, надоел уже", - смеясь, пояснил Кокорин.
Не менее забавной получилась дуэль Чернова и Джорджевича. Так, выбирая между баней и горнолыжным спортом, оба футболиста предпочли первое. На вопрос "съесть килограмм мандаринов или килограмм оливье", мнения игроков разошлись, а но оба единодушно решили, что Дед Мороз болеет за "Зенит".
Выбирая между "В лесу родилась елочка" и "Jingle bells", оба игрока напели эти композиции и критически оценили вокальные данные. Примечательно, что и Чернов, и Джорджевич отказались от выбора между шампанским и пина-коладой и предпочли безалкогольные напитки.
"Зенит-ТВ" продолжает традицию предновогодних дуэлей! ⚔🎄– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 декабря 2016 г.
Герои первого выпуска – Маурисио и @kokorink9: https://t.co/7aeY10CJaQ pic.twitter.com/KjnvKWQlBd
Вторая новогодняя дуэль уходящего 2016-го! 🎄⚔ Лука Джорджевич VS Евгений Чернов.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 декабря 2016 г.
Смотреть целиком: https://t.co/ATj61vhnoX pic.twitter.com/103NOOSp3G