Кокорин, Маурисиу, Чернов и Джорджевич поучаствовали в "новогодних дуэлях"

Игроки "Зенита" Александр Кокорин, Маурисиу, Евгений Чернов и Лука Джорджевич стали участниками "новогодней дуэли" на офицальном канале клуба. Футболисты ответили на ряд вопросов, связанных с празднованием Нового года и Рождества.

У Маурисиу возникли проблемы с первым же вопросом - "в валенках или босиком?". Кокорину пришлось объяснять, что такое валенки. Причем оба футболиста предпочли второй вариант. Также они сошлись во мнении, что в отпуске будут активно есть, а не бегать в тренажерном зале. Кокорин, впрочем, уточнил, что старается ограничивать себя в пище. Также оба отказались играть в снежки против Артема Дзюбы, предпочтя Деда Мороза. "Я его каждый день вижу, надоел уже", - смеясь, пояснил Кокорин.

Не менее забавной получилась дуэль Чернова и Джорджевича. Так, выбирая между баней и горнолыжным спортом, оба футболиста предпочли первое. На вопрос "съесть килограмм мандаринов или килограмм оливье", мнения игроков разошлись, а но оба единодушно решили, что Дед Мороз болеет за "Зенит".

Выбирая между "В лесу родилась елочка" и "Jingle bells", оба игрока напели эти композиции и критически оценили вокальные данные. Примечательно, что и Чернов, и Джорджевич отказались от выбора между шампанским и пина-коладой и предпочли безалкогольные напитки.