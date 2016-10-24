Кержаков - в воротах "Зенита" на матч с "Оренбургом", Кокорин - в атаке

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Место в воротах займет Михаил Кержаков. Также впервые в "старте" питерского клуба выйдет защитник Иван Новосельцев, другой игрок обороны - Евгений Чернов дебютирует за сине-бело-голубых в чемпионате России.

Состав "Зенита": М. Кержаков – Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Шатов, Жирков, Могилевец, Маурисиу, Юсупов, А. Кержаков, Джорджевич.

Трансляция матча "Зенит" - "Оренбург"