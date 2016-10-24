Кержаков - в воротах "Зенита" на матч с "Оренбургом", Кокорин - в атаке

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Место в воротах займет Михаил Кержаков. Также впервые в "старте" питерского клуба выйдет защитник Иван Новосельцев, другой игрок обороны - Евгений Чернов дебютирует за сине-бело-голубых в чемпионате России.
Состав "Зенита": М. Кержаков – Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Шатов, Жирков, Могилевец, Маурисиу, Юсупов, А. Кержаков, Джорджевич.
Levbereg
serzheo Опять Ленивый Кока - Зенит в 10-ром будет играть. 19:03 _______________ А судья? Может впервые в равных составах Зенит будет играть?
19:08
Levbereg
А что. Интересный состав. Посмотрим на Оренбург в такой ситуации.
19:07
Нефан1
Что радует: состав "скамейки" никак не хуже основного...
19:04
serzheo
Опять Ленивый Кока - Зенит в 10-ром будет играть.
19:03
футбол2018
Кокорин в атаке??Оренбург нервно испуганно курит!!
18:53
shpasic
будь реалистом! отличный вратарь для сборной - это Беленов.
18:51
Реалист!
Цыган наконец-то прозрел. Только не нужно его передергивать, пусть играет все матчи. И сборная получит к ЧМ-2018 отличного вратаря!
18:41
shpasic
Кержаков, Анюков, Новосельцев, Чернов - вот это да!
18:39