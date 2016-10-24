18:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кержаков - в воротах "Зенита" на матч с "Оренбургом", Кокорин - в атаке

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Место в воротах займет Михаил Кержаков. Также впервые в "старте" питерского клуба выйдет защитник Иван Новосельцев, другой игрок обороны - Евгений Чернов дебютирует за сине-бело-голубых в чемпионате России.

Состав "Зенита": М. Кержаков – Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Шатов, Жирков, Могилевец, Маурисиу, Юсупов, А. Кержаков, Джорджевич.

Трансляция матча "Зенит" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Levbereg

serzheo Опять Ленивый Кока - Зенит в 10-ром будет играть. 19:03 _______________ А судья? Может впервые в равных составах Зенит будет играть?

19:08

Levbereg

А что. Интересный состав. Посмотрим на Оренбург в такой ситуации.

19:07

Нефан1

Что радует: состав "скамейки" никак не хуже основного...

19:04

serzheo

Опять Ленивый Кока - Зенит в 10-ром будет играть.

19:03

футбол2018

Кокорин в атаке??Оренбург нервно испуганно курит!!

18:53

shpasic

будь реалистом! отличный вратарь для сборной - это Беленов.

18:51

Реалист!

Цыган наконец-то прозрел. Только не нужно его передергивать, пусть играет все матчи. И сборная получит к ЧМ-2018 отличного вратаря!

18:41

shpasic

Кержаков, Анюков, Новосельцев, Чернов - вот это да!

18:39

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