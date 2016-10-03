КДК РФС накажет "Зенит" за сжигание болельщиками флагов "Спартака"

В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" зафиксировано несколько нарушений дисциплинарного регламента. КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков обоих клубов в среду.
- В матче "Зенит" - "Спартак" болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнические средства и бросали их на прилегающую к полю территорию, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Также поклонники сине-бело-голубых вывесили несанкционированный баннер и сожгли два флага с символикой "Спартака". (Сергей АСТАХОВ)
Судейско-инспекторский комитет РФС не будет рассматривать работу Иванова на матче "Зенит" - "Спартак"
karlikf1
Можно сколько угодно наказывать клуб за поведение хулиганов, но менталитет стадионного быдла это не поменяет. Кстати, меня всегда возмущает, когда корреспонденты газеты и телекомментаторы называют таких людей болельщиками. Вы подумайте там у себя в газете, может быть есть другая формулировка для таких людей? _______ Век интернета. Подростки, большей частью абсолютно пустоголовые, насмотрятся видеороликов, где кто-то, где-то сжигают какие-то флаги. Потом, сгруппировавшись в стаю или свору, а это ы основном на массовых мероприятиях, начинают подражать увиденному в интернете. В стае они все считают себя храбрыми, сильными, ведут себя дерзко и развязанно. Поодиночке огни никто и звать их никак, мало кто из них способен один на один противостоять сопернику, поодиночке они просто проявляют способность быстро бегать.
12:00
heimat
Они ж повесили флаг "культурной столицы")))....и даже вспоминали Шостаковича 00)))
11:59
Dexterous
Таких "болельщиков" надо на перевоспитание к животным в зоопарк отдавать.
11:57