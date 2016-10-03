КДК РФС накажет "Зенит" за сжигание болельщиками флагов "Спартака"

В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" зафиксировано несколько нарушений дисциплинарного регламента. КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков обоих клубов в среду.

- В матче "Зенит" - "Спартак" болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнические средства и бросали их на прилегающую к полю территорию, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Также поклонники сине-бело-голубых вывесили несанкционированный баннер и сожгли два флага с символикой "Спартака". (Сергей АСТАХОВ)

Судейско-инспекторский комитет РФС не будет рассматривать работу Иванова на матче "Зенит" - "Спартак"