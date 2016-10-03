Судейско-инспекторский комитет РФС не будет рассматривать работу Иванова на матче "Зенит" - "Спартак"

Судейско-инспекторский комитет РФС сегодня рассмотрит работу арбитров в первых девяти турах чемпионата России. Об этом сообщил председатель комитета Николай Левников. По его словам, отдельно работа Сергея Иванова на матче 9-го тура чемпионтата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) рассмотрена не будет. После этой встречи генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел.
- Работа Иванова не будет рассмотрена судейско-инспекторским комитетом, поскольку департамент судейства и инспектирования не давал нам никакой информации на этот счет, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. - Но мы рассмотрим работу арбитров в целом в первых девяти турах чемпионата. И если Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу в матче "Зенита" и "Спартака", то руководитель департамента конечно же расскажет об этом.
Геннадий Орлов: "Ну удалили бы Кришито. И что, "Спартак" бы забил?!"
футбол2018
Обидели псевдонародных! Опять! Московских девочек лишили невинности!!Обеих и сразу!
12:00
Platinum1991
Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. А как Ростов в Питере ДУШИЛИ, будет ПОХЛЕЩЕ, чем слегка придушили Спартак! Но и этого оказалось достаточно, чтобы Зенит украл у Спартака ПОБЕДУ! Так судить и чудить НЕЛЬЗЯ!!! А что ЗАЯВЛЯЕТ председатель комитета Николай Левников??? Мы ничего рассматривать не будем. ПОЧЕМУ??? А потому что его и Виталия Мутко такое судейство УСТРАИВАЕТ. А Мутко, как в рот воды НАБРАЛ. Вспомните, как он раньше возмущался, а сейчас молчком сидит и выжидает, когда пар весь выйдет и ВСЁ вернётся НА КРУГИ СВОЯ Газпромовские! Судья ЗАДУШИЛ Спартак в победном ЗАРОДЫШЕ и ПРИКАЗАЛ Спартаку ПРОИГРАТЬ. Петровский ПРИГВОЗДИЛ Спартак к безобразному судейству. А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ, не ОТХОДЯ от кассы трудящихся Газпрома??? НАДО ВВОДИТЬ ВИДЕО ПОВТОРЫ!!! Кто с судейством будет РАЗБИРАТЬСЯ??? Работа СУДЕЙСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА РФС просто ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ! Из года в год, и ВСЁ ХУЖЕ и ХУЖЕ, и НАГЛЕЕ и ПОДЛЕЕ!!! Так судить и ЧУДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Надо с этим разбираться и наводить порядок! В России МНОГО делается для развития футбола, а СУДЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РФС тащит весь наш футбол ВНИЗ в ПРОПАСТЬ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы. Цена вопроса и судьи свистят нужный результат! Всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО московскими командами и Зенитом и на год уже ВПЕРЁД!!! Почему Виталий Мутко молчит? Почему он закрыл глаза на это судейское БЕЗОБРАЗИЕ! Мутко использует судейский ресурс для помощи Зениту! Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить судейский беспредел! Много ШУМА из НИЧЕГО! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ??? Почему тогда было мало ШУМА, а сейчас ВАГОН и целая тележка с трамвайной остановкой на пути! Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
11:59
алигарх и чё?
не позорился бы казёл продажная
11:49
Seraffim
Кто бы сомневался...... ну, получат неуд и будут продолжать свое черное дело. Можно не сомневаться, что газпром-судейство продолжиться и в дальнейшем.
11:41
crazysun78
так у них делешка после 9го тура??
11:23
Pretender
«Я хочу напомнить, что полтора года назад наоборот слышали, что надо удержать курс от падения, потому что девальвация — это плохо.////// А хоть и ржет. А хоть не ржет. Срыв атаки был? Был. С пола надо удалять? Надо. Забил бы Спартак? Не факт. Оставить фол без внимания? Получите на Европах - тогда и вы не плачьте.
11:23
Kupservas
А зачем? Цель достигнута...
11:21
vaysman
гинер то, походу, прав был!?
11:20
Хулио из Гондураса
пошливы Откуда все взяли фол на Промесе ??? Да, Кришито прикоснулся руками к телу Промеса, но не было захвата кистями и давления на тело игрока. ======================================================================================================== А в чём смысл этого касания? Без захвата, без давления тянет ручонки с целью погладить чужой животик? Почему рука Киришо вдоль не своего тела, а чужого, причём конкретно - как шлагбаум? Раз так провокационно размахиваешь руками - будь любезен отвечать.
11:18
Баск
Весь мир ржет над Спартаком. Где-то, кто-то не дал мелкое и спорное нарушение. А они из-за этого развели плач на весь мир и готовы с домов вниз головой прыгать. Ну прямо клоуны из цирка.
11:11
tolkopositiv
Ну хорошо уже хоть то, что Иванова публично к награде за заслуги перед отечеством не представили. Как там в рекламе: Газпром - народное достояние.
11:09
gong
Судейский инспектор ФИФА: "Иванов испортил матч "Зенит"-"Спартак".
11:09
HONESTO
мдам...жесть...
11:02
баламошка
Газовое лицемерие во всей красе.
11:02
Dexterous
Миллер видимо там смачно профинансировал Ивановых. Всех. На всякий случай. Печально что если бы такое судейство было на региональных командах, никакого бы, как называют бомжи, "визга" вообще бы не было. Все заурядно.
11:02
Vedi
Прикоснулся руками ... ха ха ха ... наверно гениталии искал ... ха ха ха - кстати надо такую формулировку судьям показать они любят эти изречения .
11:01
Plan_A
да, да, да!! Тролльте их больше!!! Спартак нужен, чтобы ржать!!
10:58
пошливы
Откуда все взяли фол на Промесе ??? Да, Кришито прикоснулся руками к телу Промеса, но не было захвата кистями и давления на тело игрока. А Промес это использовал для провокации. Вот о чём надо говорить и писать. Видно же по ногам и корпусу как падал Промес. И судья боковой это увидел. Что Кришито коснулся тела Промеса без нажима и Промес тут же этим воспользовался и стал валиться ему на руки. А Кришито их убрал. И надо Промеса наказывать за симуляцию. И специальная компьютерная программа показывает, что Кришито руки убирал а Промес на них пытался ложиться и в итоге упал.
10:53