Судейско-инспекторский комитет РФС не будет рассматривать работу Иванова на матче "Зенит" - "Спартак"

Судейско-инспекторский комитет РФС сегодня рассмотрит работу арбитров в первых девяти турах чемпионата России. Об этом сообщил председатель комитета Николай Левников. По его словам, отдельно работа Сергея Иванова на матче 9-го тура чемпионтата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) рассмотрена не будет. После этой встречи генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел.

- Работа Иванова не будет рассмотрена судейско-инспекторским комитетом, поскольку департамент судейства и инспектирования не давал нам никакой информации на этот счет, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. - Но мы рассмотрим работу арбитров в целом в первых девяти турах чемпионата. И если Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу в матче "Зенита" и "Спартака", то руководитель департамента конечно же расскажет об этом.

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