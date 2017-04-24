КДК не может рассмотреть стычку между Дзюбой и Емельяновым

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не может рассмотреть эпизод из матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), в котором участвовали Артем Дзюба и Роман Емельянов. На 86-й минуте футболисты в борьбе при подаче углового использовали друг против друга руки, а после форвард "Зенита" ударил соперника в область шеи. Алексей Еськов показал им по желтой карточке, которая для Емельянова стала второй в игре.

– Будет ли рассмотрен эпизод борьбы между Дзюбой и Емельяновым?

– КДК может рассмотреть его в том случае, если он произошел на поле, а судьи не видели его. В таком случае по заявлению одной из команд или по материалам СМИ мы можем рассмотреть данный эпизод, – отметил Григорьянц. – Здесь же арбитр видел момент и оценил его – Еськов вынес предупреждение и Дзюбе, и Емельянову. При таких обстоятельствах мы не можем рассматривать данный эпизод. (Сергей АСТАХОВ)

Разбор судейства Алексея Еськова // Арбитры не знают, как судить?