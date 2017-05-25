Каррера во время празднования чемпионства "Спартака" исполнил песню "Super Massimo Carrera"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, вернувшись в Италию на время отпуска, на праздновании в кругу семьи и близких победы в чемпионате России исполнил песню "Super Massimo Carrera". Композиция была создана в 2004 году во время выступлений Карреры за "Наполи". Позже эта песня стала популярной среди поклонников "Аталанты", за которую итальянский защитник выступал с 1996 по 2003 год.

Напомним, что 53-летнего специалиста, который привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству, в аэропорту Бергамо минувшим днем встретили плакатом "Новый царь".

Массимо Каррера: "Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ"