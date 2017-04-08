Каррера может сменить Спаллетти в "Роме"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может стать наставником "Ромы", информирует La Repubblica. Итальянский специалист рассматривается на замену соотечественнику Лучано Спаллетти, контракт которого истекает в конце сезона. Отмечается, что продлевать соглашение бывший наставник "Зенита" не собирается.

Ранее в числе кандидатов на должность главного тренера "Ромы" назывались Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри.

Напомним, что 52-летний Каррера назначен главным тренером "Спартака" после отставки Дмитрия Аленичева в августе прошлого года. Его контракт с красно-белыми, которые лидируют в чемпионате России с отрывом в шесть очков, рассчитан до конца следующего сезона.