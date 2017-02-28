Кахор Муминов: "Луиз Адриану и "Спартак" - это серьезный трансфер, а вот Лунев и "Зенит"..."

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

- Михаил Кержаков ушел в аренду в "Оренбург". Это было исключительно его решение?

- Невнятная трансферная политика Луческу проявилась прежде всего во вратарской линии. Обычно клубы сдувают пылинки со своих голкиперов, нежно и трепетно относятся к людям этого амплуа. Например, второй вратарь ЦСКА - это профессия. И к Чепчугову очень хорошо относятся в клубе, у него неплохая зарплата. То же самое можно сказать про "Локомотив", "Краснодар". А в "Зените"... Зачем надо было ковыряться во вратарском вопросе, давать все эти интервью? Голкиперы же все это читали. Луческу назвал Мишу нефартовым. Это вообще как понимать? Многие вот сказали, что Мирча нефартовый, после пропущенного от "Андерлехта" гола на последних секундах. Хотя я считаю, что дело лишь в неправильно сделанной замене - вместо третьего центрдэфа выпустил атакующего хава и получил.

- Дело не в фарте?

- Да нет, конечно.

- Кержаков и Лодыгин - вратари примерно одного уровня?

- Да, они сопоставимы. Миша один из наших старейших клиентов, очень лояльный. У него есть потрясающее качество. Он - боец! Если вы посмотрите на его карьеру, то во все команды он приходил вторым вратарем и везде выигрывал конкуренцию. Так было в "Алании", где он превзошел капитана команды и местного воспитанника Хомича, потом взял верх над Абаевым в "Волге", далее стал основным кипером в "Анжи". Он никогда не опускает рук.

- Не считаете приобретение Лунева серьезным трансфером?

- Серьезный трансфер это Луиз Адриану в "Спартаке", который в "Шахтере" производил фантастическое впечатление. А Лунев...

- Добротное приобретение?

- Более чем. Он хорошо играл в "Уфе". Но по-прежнему это все еще рулетка. Хотя его хвалят по итогам сборов, как и своего Егора Бабурина. Лучше всего было бы, если уж так невмоготу, купить его сейчас и оставить поиграть до конца сезона в "Уфе". Больших проблем на вратарской позиции у "Зенита" не было.

В распоряжении Луческу находились Миша Кержаков, Лодыгин, подрастающий Бабурин. Линия, по-моему, укомплектована. Но берут еще одного голкипера... Здесь речь идет, наверное, о какой-то вкусовщине. Я бы понял, если бы купили футболиста, который на голову выше уже имеющихся. Хотя есть ли у нас такие свободные вратари с русским паспортом? Назвать некого... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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