Кахор Муминов: "Кержаков за свои деньги купил медоборудование "Цюриху"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– Как обстоят дела у Александра Кержакова? Он уже смирился с тем, что в "Зените" будет выходить только на замену?

– Неуемная жажда играть у него никуда не делась. Он продолжает получать удовольствие от каждой минуты, проведенной на поле. Саша преодолел тяжелый период, когда его не видел в составе Виллаш-Боаш. Тогда некоторые специалисты удивлялись: зачем Кержакову уезжать в аренду в Швейцарию, мол, сиди себе спокойно на лавке, получай деньги. Но Саша – не такой.

– Спина его больше не беспокоит?

– Он решил проблемы со здоровьем, залечил травму. Вернулся в строй. Нужно восхищаться его поступком. Ведь он состоятельный человек, мог быть и менее требовательным к себе. Но нет! Съездил в Швейцарию. Это фактически была благотворительная поездка. В "Цюрихе" со всеми подружился, купил за свои деньги медоборудование.

– Да ладно?

– Я серьезно. Мы все привыкли считать, что в Швейцарии везде все по высшему разряду. А у них все на самом деле скромно, выдержанно, в протестантском ключе. Какие-то тренажеры семидесятых годов. Кержаков купил оборудование. Все это делал для того, чтобы остаться в игровом тонусе и вернуться в "Зенит". А мог бы сидеть и ждать, когда уйдет Виллаш-Боаш.

– Но с приходом Луческу в "Зенит" Кержаков, наверное, рассчитывал на большее? Этой зимой у него не возникло желания уйти в аренду?

– Нет, он сам не хотел. Но больше всего звонков этой зимой нам поступило именно по Кержакову.

– От кого?

– От большинства клубов РФПЛ. И все спрашивали, не хочет ли Саша в аренду? Я привожу этот пример молодым футболистам. Главный показатель востребованности игрока – это когда его хотят другие клубы, несмотря даже на возраст. Вот в Кержакове по-прежнему заинтересованы, а во многих молодых игроках – нет.

– А что будет в конце сезона?

– У него был непростой период. Но сейчас, слава богу, все хорошо. У Кержакова много идей по поводу того, как дальше служить нашему футболу. В частности, на административном поприще. Думаю, вы скоро об этом услышите.

– То есть летом он может завершить игровую карьеру?

– Посмотрим, я такого от Саши не слышал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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