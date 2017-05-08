Ивелин Попов: "Самый яркий момент сезона? Победа над ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что команда в трех оставшихся турах будет настраиваться на победу. По словам хавбека, красно-белые хотят набрать больше 70 очков.

- Пока не понимаем, что мы сделали. Матч "Зенит" - "Терек" смотрел дома.

Расслабленность в трех оставшихся матчах? Смотря на других игроков, да и на себя тоже, думаю, что будем играть на победу. Никакая команда еще не выигрывала чемпионат, набрав при этом 70 очков.

Самый яркий момент сезона? Победа над ЦСКА 2:1. (Михаил ГОНЧАРОВ)