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Ивелин Попов: "Самый яркий момент сезона? Победа над ЦСКА"

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Массимо КАРРЕРА (справа) - новый герой "Спартака". А "Спартак" - снова чемпион России!Планета "Спартак". Красно-белые - 10-кратные!

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что команда в трех оставшихся турах будет настраиваться на победу. По словам хавбека, красно-белые хотят набрать больше 70 очков.

- Пока не понимаем, что мы сделали. Матч "Зенит" - "Терек" смотрел дома.

Расслабленность в трех оставшихся матчах? Смотря на других игроков, да и на себя тоже, думаю, что будем играть на победу. Никакая команда еще не выигрывала чемпионат, набрав при этом 70 очков.

Самый яркий момент сезона? Победа над ЦСКА 2:1. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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