Иванович сфотографировался в футболке "Зенита"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, находящийся в Санкт-Петербурге, сфотографировался в футболке "Зенита", информирует Dnevna doza sporta. Как ранее сообщал "СЭ", серб подпишет контракт с питерцами по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал). При этом питерский клуб не будет платить за переход игрока "Челси", который покидает Лондон в статусе свободного агента.
serezhafedorov2018
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03:47
Леня-космос
Скоро эту суперзвезду кокоша и бздюба возьмут на тусыч в честь перехода в зенит, накачают его шампунем, обкурят кальяном - и зачахнет чувак. Радости на лице не видно, на пенсию приехал зарабатывать.
00:38
HerculesKolya
Ну вот чего Терри в запасе сидит с Ливером? Давай к нам!
23:07 31 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а что такой грустный? поменял сытую Британию на зону, где придется развлекать рабов? дак скажи, что "это новый вызов для тебя" и что "семью надо кормить"... и не забудь показать фарфор!)
23:00 31 января
Jean4
Зер гуд! =)
22:43 31 января
foreverCSKAforever
Ивановичем он был в Локо и Челси. Теперь он просто Ионыч.
22:42 31 января
Tupac Shakur
Норм! Ещё как минимум 2-3 года отыграет на высоком уровне. Тем более бесплатно подписали.
22:29 31 января
redgy
Отличный трансфер!
22:27 31 января