22:17 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванович сфотографировался в футболке "Зенита"

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Защитник "Челси" Бранислав Иванович, находящийся в Санкт-Петербурге, сфотографировался в футболке "Зенита", информирует Dnevna doza sporta. Как ранее сообщал "СЭ", серб подпишет контракт с питерцами по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал). При этом питерский клуб не будет платить за переход игрока "Челси", который покидает Лондон в статусе свободного агента.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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serezhafedorov2018

Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой - http://1tv-zdorovya.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами

03:47

Леня-космос

Скоро эту суперзвезду кокоша и бздюба возьмут на тусыч в честь перехода в зенит, накачают его шампунем, обкурят кальяном - и зачахнет чувак. Радости на лице не видно, на пенсию приехал зарабатывать.

00:38

HerculesKolya

Ну вот чего Терри в запасе сидит с Ливером? Давай к нам!

23:07 31 января

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а что такой грустный? поменял сытую Британию на зону, где придется развлекать рабов? дак скажи, что "это новый вызов для тебя" и что "семью надо кормить"... и не забудь показать фарфор!)

23:00 31 января

Jean4

Зер гуд! =)

22:43 31 января

foreverCSKAforever

Ивановичем он был в Локо и Челси. Теперь он просто Ионыч.

22:42 31 января

Tupac Shakur

Норм! Ещё как минимум 2-3 года отыграет на высоком уровне. Тем более бесплатно подписали.

22:29 31 января

redgy

Отличный трансфер!

22:27 31 января

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