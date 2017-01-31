Иванович сфотографировался в футболке "Зенита"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, находящийся в Санкт-Петербурге, сфотографировался в футболке "Зенита", информирует Dnevna doza sporta. Как ранее сообщал "СЭ", серб подпишет контракт с питерцами по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал). При этом питерский клуб не будет платить за переход игрока "Челси", который покидает Лондон в статусе свободного агента.