Ионов и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". В атаке армейцев сыграют Алексей Ионов и Аарон Оланаре. Полностью состав красно-синих выглядит следующим образом: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин, Дзагоев, Ионов, Оланаре. Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Тошич, Миланов, Набабкин, Витинью, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев.

Эта встреча станет первой официальной для нового главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Наш состав на суперматч #ЦСКАЗенит! pic.twitter.com/X98k2ks2Vr – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 4 March 2017

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"