15:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ионов и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Зенитом"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". В атаке армейцев сыграют Алексей Ионов и Аарон Оланаре. Полностью состав красно-синих выглядит следующим образом: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин, Дзагоев, Ионов, Оланаре. Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Тошич, Миланов, Набабкин, Витинью, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев.

Эта встреча станет первой официальной для нового главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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199

Когда говорят топ клубы РФПЛ, мне хочется сказать: топ клубы РФПЛ играют в Евро Кубках.

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konoval

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