Инсайд Рабинера. На медобследовании в "Спартаке" Фернанду потерял сознание

В первой половине июня выйдет в свет новая книга нашего обозревателя Игоря РАБИНЕРА "Как возрождали "Спартак" о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет. Сегодня "СЭ" публикует "инсайдерскую" главу с неизвестными широкой публике подробностями того, как ковалось сенсационное чемпионство.

За что Аленичеву нужно безоговорочно отдать должное, и этот факт является его настоящим "багажом" в чемпионстве-2017, – так это за Фернанду. Вот и Федун говорит: "На Фернанду настояли Аленичев и селекционный отдел – сказали, он сильнее француза (Лассана Диарра)".

12 с половиной миллионов евро, уплаченные за него "Спартаком" итальянской "Сампдории", не казались вложением очевидным. Тем более что из Бразилии полузащитник прибыл с шестью лишними килограммами. Едва сойдя с трансатлантического рейса из родной страны, он помчался на медобследование – и во время одного из самых сложных рывковых упражнений на беговой дорожке потерял сознание. Потому что, обладая спортивным характером, хотел показать больше, чем на тот момент был способен.



Все эти детали заставили Федуна усомниться в необходимости покупки. Но тут действительно сказал свое слово Аленичев. Если тогдашний спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов Фернанду подыскал, то экс-главный тренер – настоял. За это ему болельщики "Спартака" должны поаплодировать. И не потому что зарплата у Диарра была бы выше. А потому что именно южноамериканец скрепил всю красно-белую конструкцию в единое целое. И его, в отличие от француза, не надо было силком тащить в Россию: на поверку выяснилось, что агент гораздо больше хотел продать Диарра в "Спартак", чем тот желал перейти туда сам.

Полностью главу новой книги Игоря Рабинера читайте здесь