15:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Илья Леонтьев: "О чемпионстве не забыли, но все в "Спартаке" играют за ромбик"

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Полузащитник "Спартака" Игорь Леонтьев в перерыве матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что испытывает положительные эмоции в связи с дебютом за первую команду красно-белых. Хавбек подчеркнул, что коллектив серьезно настроен на матч в Перми.

– Эмоции от дебюта – положительные, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Леонтьев. – Нужно было хорошо настроиться. Тренер сказал играть в свой футбол и о чемпионстве не думать. "Амкар" агрессивно начал встречу, нам нужно лучше контролировать мяч и доводить атаки до конкретики.

Сказались ли празднования? Мы все играем за ромбик. О чемпионстве не забыли, но настрой такой, будто еще боремся за титул.

Трансляция матча "Амкар" – "Спартак"

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Победой "Амкара"
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Вничью
25.6%
Победой "Спартака"
47.7%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

Bibigon2000,кал в твоей черепушке бурлит.

15:48

alex221083

Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке!

15:36