Илья Леонтьев: "О чемпионстве не забыли, но все в "Спартаке" играют за ромбик"

Полузащитник "Спартака" Игорь Леонтьев в перерыве матча 28-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что испытывает положительные эмоции в связи с дебютом за первую команду красно-белых. Хавбек подчеркнул, что коллектив серьезно настроен на матч в Перми.

– Эмоции от дебюта – положительные, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Леонтьев. – Нужно было хорошо настроиться. Тренер сказал играть в свой футбол и о чемпионстве не думать. "Амкар" агрессивно начал встречу, нам нужно лучше контролировать мяч и доводить атаки до конкретики.

Сказались ли празднования? Мы все играем за ромбик. О чемпионстве не забыли, но настрой такой, будто еще боремся за титул.

Трансляция матча "Амкар" – "Спартак"