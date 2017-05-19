Игорь Чугайнов: "Теперь для "Спартака" начинается самое сложное – испытание медными трубами"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов выразил мнение в интервью "СЭ", что "Спартаку" будет реально выйти из группы в Лиге чемпионов. По его словам, для команды начинается испытание медными трубами.

- Давайте о "Спартаке". На что можно рассчитывать с нынешним составом в Лиге чемпионов?

– При жеребьевке "Спартак" окажется в первой корзине, так что из группы выйти реально. Но теперь для него начинается самое сложное – испытание медными трубами. Это касается и футболистов, и тренерского штаба. Выстрелить раз способен кто угодно. Намного труднее из года в год подтверждать результат. Думаю, уже в августе станет понятно, удастся ли команде сохранить чемпионский настрой.

– Где болевая точка?

– Оборона. Летом ее надо укреплять в первую очередь. Каррера пробовал разные сочетания, но ни одно не смотрелось монолитом. К любому защитнику вопросов хватает. Пожалуй, меньше – к Таски и Боккетти. Увы, наши ребята до их уровня пока не дотягивают.

– Вы о Кутепове с Джикией?

– Ну да. Оба не слишком надежны. Особенно Кутепов часто допускает ошибки. Джикию же помню еще по матчам за дзержинский "Химик" в ФНЛ. Он и там не блистал. Тем удивительнее, что через пару лет оказался в "Спартаке". (Александр КРУЖКОВ)

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