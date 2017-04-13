Группа "Ленинград" выступит на стадионе "Крыльев" после матча с "Зенитом"

Группа "Ленинград" даст концерт на стадионе "Металлург" в Самаре после матча 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Зенит", сообщает официальный сайт клуба. Выступление коллектива Сергея Шнурова будет посвящено юбилею "Крыльев", которым 3 мая исполнится 75 лет.

Билеты на футбольный матч будут также действительны и на концерт.

- К празднованию юбилея клуба мы подошли с особым вниманием, - сказал финансовый директор "Крыльев" Игорь Поваров. - На 12 и 13 мая запланировано много мероприятий, связанных с юбилеем клуба. В Самару приедет много известных ветеранов, выступавших за нашу команду в различные годы. Будет сыгран товарищеский матч, пройдет традиционный парад ветеранов и состоится автограф-сессия для болельщиков. Более подробную программу мы опубликуем позднее. 75-летие - это серьезное событие для любого клуба, и мы хотим, чтобы оно стало запоминающимся для всех нас.

Мы обратились к известной группе "Ленинград", чтобы музыканты смогли отпраздновать эту дату вместе с болельщиками и нашей командой на "Металлурге". Рады будем видеть на нашем празднике болельщиков из Санкт-Петербурга, с которыми у поклонников "Крыльев" сложились давние теплые отношения. Особо хочется отметить в этот день наших преданных болельщиков – владельцев абонементов. Для входа на этот праздник им просто нужно будет предъявить свой сезонный абонемент.