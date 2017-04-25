Григорий Иванов: "Я не понимаю, почему у нас судьи сами себя оценивают"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что не может объяснить ситуацию, при которой арбитры на сборах судят хорошо, а в чемпионате - плохо. По словам главы клуба, после матча 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) он не заходил в судейскую комнату, чтобы не допускать конфликтных ситуаций с Алексеем Еськовым. Арбитр встречи удалил трех игроков его команды.

- Я не понимаю, почему судьи у нас оценивают сами себя, - заявил Иванов. - Ну что, глава судейского комитета должен что-то сказать в пользу "Урала"? Конечно, он отстаивает арбитров. Судьи зимой много работают. На сборах они судят на высшем уровне и все знают, все умеют. Они очень подготовлены. Но что случается в чемпионате, когда они элементарные ошибки допускают? Я, к сожалению, сказать не могу.

Я бываю очень эмоциональный и поэтому не пошел даже подписывать протокол. Я зашел в судейскую только забрать Тарханова, который подписывал протокол. Но не сказал им ни одного слова. Если бы сразу зашел, то мог бы лишнего наговорить. Сейчас я себя уже сдержу. Просто обидно за ребят, и до 60-й минуты игра смотрелась.