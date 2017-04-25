Григорий Иванов: "Хочу объяснить КДК, что Павлюченко не хулиган"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" подчеркнул, что будет просить КДК РФС о минимальном наказании Романа Павлюченко. Форвард был удален в игре 24-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:2) за споры с судьей.

– Рома – лидер нашей команды, – сказал Иванов. – Один из самых опытных футболистов, многое сделал для российского футбола. Все понимает, и никогда такого не было. У Романа обостренное чувство справедливости, он просто видел, что его партнеров по команде обижают. Конечно, он переживает сейчас. Но из него выскочили эмоции. Буду просить, чтобы срок дисквалификации ему дали как можно меньший.

– Вы именно едете просить?

– Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, и что люди, которые будут решать судьбу Павлюченко, поняли, что он не хулиган. Да, он заступился за ребят, может быть, что-нибудь сказал такое. Постараемся найти нужные слова для членов КДК. Так случилось. Я считаю, что это было несправедливо.