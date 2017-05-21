Гол Кокорина в матче "Локомотив" – "Зенит" засчитан верно

На 33-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" (0:2) верное решение принял арбитр Михаил Вилков, засчитавший взятие ворот хозяев поля. В момент паса партнера Александр Кокорин не находился за линией офсайда. Затем зенитовец, не нарушая правил, опередил вратаря "Локо" Гильерме и головой переправил мяч в сетку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"

Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".