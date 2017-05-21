Гол Кокорина в матче "Локомотив" – "Зенит" засчитан верно. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Гол Кокорина в матче "Локомотив" – "Зенит" засчитан верно

Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит". Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит". Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Зенит" - 0:2. 33-я минута. Александр КОКОРИН (справа) открывает счет в матче. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".
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На 33-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" (0:2) верное решение принял арбитр Михаил Вилков, засчитавший взятие ворот хозяев поля. В момент паса партнера Александр Кокорин не находился за линией офсайда. Затем зенитовец, не нарушая правил, опередил вратаря "Локо" Гильерме и головой переправил мяч в сетку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"

Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".
Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".
Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".
Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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citramon

Стоило ли так торопиться с заметкой?) Вполне очевидно, что офсайд у Дзюбы был и отнюдь не пассивный) Вот у Кришито, например, пассивный, а Дзюба пытался замкнуть)

18:10

stiiller

Пас шел Дзюбе который находился в явном офсайде. То что он не дотянулся факта не меняет. Он участвовал в эпизоде. То есть в таких случаях получается надо не свистеть а ждать может какой игрок прибежит от центра поля который не был еще в офсайде. Позор!

18:02

kshev

Уважаемый Александр! То что Кокорин не был в офсе и так понятно, в офсе находился Дзюба, который активно участвовал в эпизоде, по современным трактовкам это запрещено. Гол забит не по правилам, а ваши комментарии не совсем професиональны.

18:01

djynt

а дзюба, типа, не участвовал в борьбе замяч. Комментарии этого субъекта просто удивляют каждый раз.

17:57

Slim Taller

Бобров,снимки отправляй сразу Сёмину.А то он возмущается,что заняли восьмое место из-за офсайда.

17:56