Гол Кокорина в матче "Локомотив" – "Зенит" засчитан верно

На 33-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" (0:2) верное решение принял арбитр Михаил Вилков, засчитавший взятие ворот хозяев поля. В момент паса партнера Александр Кокорин не находился за линией офсайда. Затем зенитовец, не нарушая правил, опередил вратаря "Локо" Гильерме и головой переправил мяч в сетку. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"
Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".
Сегодня. Москва. 33-я минута матча "Локомотив" - "Зенит".
citramon
Стоило ли так торопиться с заметкой?) Вполне очевидно, что офсайд у Дзюбы был и отнюдь не пассивный) Вот у Кришито, например, пассивный, а Дзюба пытался замкнуть)
18:10
stiiller
Пас шел Дзюбе который находился в явном офсайде. То что он не дотянулся факта не меняет. Он участвовал в эпизоде. То есть в таких случаях получается надо не свистеть а ждать может какой игрок прибежит от центра поля который не был еще в офсайде. Позор!
18:02
kshev
Уважаемый Александр! То что Кокорин не был в офсе и так понятно, в офсе находился Дзюба, который активно участвовал в эпизоде, по современным трактовкам это запрещено. Гол забит не по правилам, а ваши комментарии не совсем професиональны.
18:01
djynt
а дзюба, типа, не участвовал в борьбе замяч. Комментарии этого субъекта просто удивляют каждый раз.
17:57
Slim Taller
Бобров,снимки отправляй сразу Сёмину.А то он возмущается,что заняли восьмое место из-за офсайда.
17:56