18:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков забил сумасшедший гол в концовке матча с "Амкаром"

0
0
0
5

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в компенсированное время второго тайма домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" забил сумасшедший гол и вывел свою команду вперед – 1:0. После подачи углового "Амкару" со второй попытки удалось вынести мяч из штрафной площади, однако на подборе первым был Глушаков, который мощнейшим ударом с лета отправил мяч от перекладины в ворота Александра Селихова.

Для хавбека красно-белых этот гол стал 39-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2015/16. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

AlexTraktorChel

Видать супруга опять игру не смотрела)))

19:27

crazysun78

дениска краусавчег!!!!.... до последнего сидел перед телеком - неужели не забьют... ))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А КАК ПОТОМ ОТ СЕРДЦА ОТЛЕГЛО... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! капс случайно.... ))))7

19:27

Jean4

"Глушаков - это похороны!" (с) )))

19:26

вперёд Спартак!

После такого гола Дениса, пусть Дарья Глушакова даёт как можно больше интервью!)))))))))))))))))))

19:21

Babkin Vnuk

Что сумасшедшего в его голе?

19:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ