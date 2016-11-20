Глушаков забил сумасшедший гол в концовке матча с "Амкаром"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в компенсированное время второго тайма домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" забил сумасшедший гол и вывел свою команду вперед – 1:0. После подачи углового "Амкару" со второй попытки удалось вынести мяч из штрафной площади, однако на подборе первым был Глушаков, который мощнейшим ударом с лета отправил мяч от перекладины в ворота Александра Селихова.
Для хавбека красно-белых этот гол стал 39-м в зачет "Клуба 100".
AlexTraktorChel
Видать супруга опять игру не смотрела)))
19:27
crazysun78
дениска краусавчег!!!!.... до последнего сидел перед телеком - неужели не забьют... ))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А КАК ПОТОМ ОТ СЕРДЦА ОТЛЕГЛО... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! капс случайно.... ))))7
19:27
Jean4
"Глушаков - это похороны!" (с) )))
19:26
вперёд Спартак!
После такого гола Дениса, пусть Дарья Глушакова даёт как можно больше интервью!)))))))))))))))))))
19:21
Babkin Vnuk
Что сумасшедшего в его голе?
19:15