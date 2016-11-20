Глушаков забил сумасшедший гол в концовке матча с "Амкаром"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в компенсированное время второго тайма домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" забил сумасшедший гол и вывел свою команду вперед – 1:0. После подачи углового "Амкару" со второй попытки удалось вынести мяч из штрафной площади, однако на подборе первым был Глушаков, который мощнейшим ударом с лета отправил мяч от перекладины в ворота Александра Селихова.

Для хавбека красно-белых этот гол стал 39-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"