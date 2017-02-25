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Георгий Тигиев: "Буду доказывать, что не зря меня взяли в "Спартак"

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Новичок "Спартака" Георгий Тигиев дал понять, что поборется за место в основе команды. Защитник был арендован у "Анжи" до конца сезона и сегодня ночью прибыл в расположение клуба на сборах в Марбелье.

- Я очень рад быть здесь, - сказал Тигиев в интервью клубной пресс-службе. - Буду тренироваться, доказывать, что не зря меня выбрали. Хочу принести "Спартаку" как можно больше пользы, чтобы он финишировал первым. 

Насчет других предложений не знаю, но когда агент сказал, что есть вариант со "Спартаком", я согласился. Общался с Саней Селиховым, он сказал, что все хорошие, коллектив хороший. 

Обычно я играю крайнего защитника. Без разницы, слева или справа. В полузащите тоже играл, но крайний защитник - моя позиция.

- В вашем возрасте наверняка есть кумир, игрок, на которого вы хотели бы походить.

- Я не раз говорил: Марселу. Хочу быть похожим на него. Будем работать. Думаю, мне хватит времени до конца сбора, чтобы привести себя в порядок. 

С кем знаком? С Ещенко, Песьяковым, Дениса Давыдова, Попова еще с "Кубани".    

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https://www.youtube.com/watch?v=A8baElnLvT8

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