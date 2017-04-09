22:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Георгий Джикия: "Пилот самолета хотел посмотреть матч "Краснодар" - ЦСКА, поэтому чуть-чуть задержался"

0
0
0
0

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил важность победы в матче 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1). По словам 23-летнего россиянина, красно-белые не занимаются подсчетом очков, потому что до конца сезона команде предстоит провести восемь важных игр.

 
Сегодня. Уфа. "Уфа" - "Спартак" - 1:3. 38-я минута. Денис ГЛУШАКОВ и Квинси ПРОМЕС празднуют гол."Спартак" и пенальти – вещи совместимые!

- Приехали с победой, что важно, - сказал Джикия в эфире программы "После футбола". - Поздравляю всех, молодцы. Что касается травм, то об их серьезности будет известно завтра.

Насколько неожиданным стал пенальти? Это должно было случиться. Чистый пенальти. Судья разобрался, мы забили.

Знаем ли счет матча "Краснодар" - ЦСКА? Да, мы смотрели матч. Досмотрели и полетели? Не знаю, специально это было или нет. Видимо, пилот тоже хотел увидеть игру, поэтому чуть-чуть задержался.

Восемь очков отрыва? "Спартаку" предстоит провести 8 важных матчей, поэтому очки и подобные вещи не считаем. В каждой игре будем нацелены на победу. Подсчеты будем подводить после 30-го тура.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ