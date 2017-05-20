Геннадий Орлов: "Празднование болельщиков "Спартака" - ненормальное зрелище для нормального человека". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
01:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Празднование болельщиков "Спартака" - ненормальное зрелище для нормального человека"

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Комментатор Геннадий Орлов отметил, что ему не понравилось то, как болельщики "Спартака" отпраздновали чемпионство команды. После матча 29-го тура премьер-лиги против "Терека" (3:0) фанаты заполнили поле "Открытие Арены" и вместе с командой получили чемпионский кубок. Болельщики сломали ворота и видеотабло для рекламы стоимостью 4,5 миллиона рублей.

- Радость – это хорошо, но главное, чтобы без агрессии, - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы". - Показывали празднество "Спартака". Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду их поведение на стадионе. Знаете, сколько там порчи имущества? Зачем такой праздник, если ломается, бьется? Что это такое? Какие у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества. Это ненужная удаль.

Это как из российского средневековья: если выпил, надо идти с дубиной и все крушить. Надо же цивилизованно все проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И болельщики "Зенита" тоже бегали и ломали ворота. Ну что за раж такой?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Фемистоклюс

Гену надо в следующий раз напоить "миллеровским напитком" и отправить к Миллеру!)

02:24

Сибиряк.1974.СМ

Лишь бы табло друг другу не ломали... А так-мелочи.

02:18

top220

сейчас бы мнение гены орлова на радио "эхо вашигтона" было бы кому то интересно послушать)))

02:13

waleriy

Вот тут согласен с орловым. Это ненормально когда что то уничтожается, ломается. Спартак чемпион.

02:04

Kasymus

нам интереснее будет

02:02

Kasymus

орать про величие Питера при полном его падении? фюрер весны 1945го года? питер, отторгните это г..но, оттолкнитесь от дна и вперед, снова в борьбу за чемпионство!

02:01

Kasymus

пока гсо в питере имеет слово - не быть вам никем...

01:59

van der sar

Ты бы, дядя Орлов,о затратах на "Распил-Арену" беспокоился. Федун сам разберётся что к чему.

01:55

Sergey Wasp

Когда будем в следующем году праздновать, обязательно спросим разрешения г-на Орлова

01:54

Kasymus

А Орлова вроде весь Питер уже жалеет, даже перестав смеяться... Проводите его на пенсию, он заслужил, начинайте новую жизнь без румына и гсо...

01:54

Kasymus

Дохнут от зависти питерские... Станьте чемпами и снесите Кирова на радостЯх, как мы снесли Открывашку. Вперёд!

01:51

James Gang

Гена, тебе настоящих болел никогда не понять, особенно тех, кто 16 лет был без чемпионства любимой команды!

01:50

Pleafant

Федун действовал по принципу,если не можешь предотвратить вандализм,то надо его возглавить,т.е. добровольно разрешить.Потому,что в случае запрета убытки были бы кратно больше,а так,всё сошло,как бы праздник.В России после любого праздника,в любом месте выгребают тонны мусора и восстанавливают всё побитое.И чего это Орлов озаботился расходами Федуна,он ему что-родственник.

01:50

SP2

Естественно, ненормально. Тем более радоваться по заказу. Через две недели после события! И при этом от радости всё крушить. Это теперь считается нормой? Тихий ужас.

01:39