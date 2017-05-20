Геннадий Орлов: "Празднование болельщиков "Спартака" - ненормальное зрелище для нормального человека"

Комментатор Геннадий Орлов отметил, что ему не понравилось то, как болельщики "Спартака" отпраздновали чемпионство команды. После матча 29-го тура премьер-лиги против "Терека" (3:0) фанаты заполнили поле "Открытие Арены" и вместе с командой получили чемпионский кубок. Болельщики сломали ворота и видеотабло для рекламы стоимостью 4,5 миллиона рублей.
- Радость – это хорошо, но главное, чтобы без агрессии, - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы". - Показывали празднество "Спартака". Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду их поведение на стадионе. Знаете, сколько там порчи имущества? Зачем такой праздник, если ломается, бьется? Что это такое? Какие у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества. Это ненужная удаль.
Это как из российского средневековья: если выпил, надо идти с дубиной и все крушить. Надо же цивилизованно все проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И болельщики "Зенита" тоже бегали и ломали ворота. Ну что за раж такой?
Фемистоклюс
Гену надо в следующий раз напоить "миллеровским напитком" и отправить к Миллеру!)
02:24
Сибиряк.1974.СМ
Лишь бы табло друг другу не ломали... А так-мелочи.
02:18
top220
сейчас бы мнение гены орлова на радио "эхо вашигтона" было бы кому то интересно послушать)))
02:13
waleriy
Вот тут согласен с орловым. Это ненормально когда что то уничтожается, ломается. Спартак чемпион.
02:04
Kasymus
нам интереснее будет
02:02
Kasymus
орать про величие Питера при полном его падении? фюрер весны 1945го года? питер, отторгните это г..но, оттолкнитесь от дна и вперед, снова в борьбу за чемпионство!
02:01
Kasymus
пока гсо в питере имеет слово - не быть вам никем...
01:59
van der sar
Ты бы, дядя Орлов,о затратах на "Распил-Арену" беспокоился. Федун сам разберётся что к чему.
01:55
Sergey Wasp
Когда будем в следующем году праздновать, обязательно спросим разрешения г-на Орлова
01:54
Kasymus
А Орлова вроде весь Питер уже жалеет, даже перестав смеяться... Проводите его на пенсию, он заслужил, начинайте новую жизнь без румына и гсо...
01:54
Kasymus
Дохнут от зависти питерские... Станьте чемпами и снесите Кирова на радостЯх, как мы снесли Открывашку. Вперёд!
01:51
James Gang
Гена, тебе настоящих болел никогда не понять, особенно тех, кто 16 лет был без чемпионства любимой команды!
01:50
Pleafant
Федун действовал по принципу,если не можешь предотвратить вандализм,то надо его возглавить,т.е. добровольно разрешить.Потому,что в случае запрета убытки были бы кратно больше,а так,всё сошло,как бы праздник.В России после любого праздника,в любом месте выгребают тонны мусора и восстанавливают всё побитое.И чего это Орлов озаботился расходами Федуна,он ему что-родственник.
01:50
SP2
Естественно, ненормально. Тем более радоваться по заказу. Через две недели после события! И при этом от радости всё крушить. Это теперь считается нормой? Тихий ужас.
01:39