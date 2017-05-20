Геннадий Орлов: "Празднование болельщиков "Спартака" - ненормальное зрелище для нормального человека"

Комментатор Геннадий Орлов отметил, что ему не понравилось то, как болельщики "Спартака" отпраздновали чемпионство команды. После матча 29-го тура премьер-лиги против "Терека" (3:0) фанаты заполнили поле "Открытие Арены" и вместе с командой получили чемпионский кубок. Болельщики сломали ворота и видеотабло для рекламы стоимостью 4,5 миллиона рублей.

- Радость – это хорошо, но главное, чтобы без агрессии, - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы". - Показывали празднество "Спартака". Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду их поведение на стадионе. Знаете, сколько там порчи имущества? Зачем такой праздник, если ломается, бьется? Что это такое? Какие у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества. Это ненужная удаль.

Это как из российского средневековья: если выпил, надо идти с дубиной и все крушить. Надо же цивилизованно все проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И болельщики "Зенита" тоже бегали и ломали ворота. Ну что за раж такой?