Геннадий Орлов: "После Кубка конфедераций "Зенит" вернется на "Петровский"

Комментатор Геннадий Орлов в интервью "Фонтанке" отметил, что после Кубка кофедераций "Зенит" вряд ли сыграет на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Скорее всего, команда вернется на "Петровский".

- В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада декларирует свое желание выйти в премьер-лигу.

– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.

- Возвращаясь к "Тосно": город может потянуть две аудитории?

– Да спокойно. Думаю, и три потянет. Другое дело, что им нужно придумать, как заинтересовать аудиторию. Команда дерзкая. Новичок. Команда 21-го века. Им нужны настоящие связи с общественностью. Начнут отбирать очки у всех – и будет дерби, "Зенит" - "Тосно".