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Геннадий Орлов: "После Кубка конфедераций "Зенит" вернется на "Петровский"

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Комментатор Геннадий Орлов в интервью "Фонтанке" отметил, что после Кубка кофедераций "Зенит" вряд ли сыграет на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Скорее всего, команда вернется на "Петровский".

- В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада декларирует свое желание выйти в премьер-лигу. 

– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.

- Возвращаясь к "Тосно": город может потянуть две аудитории?

– Да спокойно. Думаю, и три потянет. Другое дело, что им нужно придумать, как заинтересовать аудиторию. Команда дерзкая. Новичок. Команда 21-го века. Им нужны настоящие связи с общественностью. Начнут отбирать очки у всех – и будет дерби, "Зенит" - "Тосно". 

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/03/22/126/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mikeV

Вроде как эта команда совсем недавно декларировала обратное - полное отсутствие денег, а её владелец говорил не о желании выйти в премьер-лигу, а о желании спустить команду в унитаз. Не вы ли об этом писали?

18:56

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Материалы других СМИ