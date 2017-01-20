Футболисты "Спартака" живут порознь со своими женами и подругами в Абу-Даби

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера разрешил сегодня футболистам поужинать в городе. К красно-белым на сборе уже присоединились жены и подруги. Правда, семьи игроков живут в другой части отеля Ritz Carlton в Абу-Даби, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. При Валерии Карпине, например, жены летели вместе с мужьями и жили в одних номерах.
SS-1525-Sergey
Ребров всегда со штангами и так живёт, его не интересуют другие!
18:49 20 января
Exsorsist
За декабрь и январь с женами не нагулялись? Еще баб и на сборы? Чушь какая то.
17:56 20 января
foreverCSKAforever
Saiga, пусть отрываются. В отличие от множества команд они уже перевыполнили задачу на сезон. Пора подумать о том, как бы вернуться на законное 6-ое место.
17:51 20 января
saiga
Что за дилетантская блажь. На ПЕРВЫЙ тренировочный сбор и сразу с женщинами, - за двое суток стало невмоготу?. Значит мало тренируются! После нагрузок все мысли должны быть о еде и сне, и только!
17:38 20 января
Baalex
Чего они там едят-то??? А отбой во сколько??? Интересно, какого цвета занавески в номере у Мельгарехо???
17:17 20 января
баламошка
По ночам будут ползать к жёнам через окно.
16:55 20 января
infeneon
Это так важно и достойно публикации в прессе? Пишите про Томь, УФУ и Ростов пожалуйста, а не про номера Спартака.
16:45 20 января