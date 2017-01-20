16:40 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Футболисты "Спартака" живут порознь со своими женами и подругами в Абу-Даби

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера разрешил сегодня футболистам поужинать в городе. К красно-белым на сборе уже присоединились жены и подруги. Правда, семьи игроков живут в другой части отеля Ritz Carlton в Абу-Даби, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. При Валерии Карпине, например, жены летели вместе с мужьями и жили в одних номерах.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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SS-1525-Sergey

Ребров всегда со штангами и так живёт, его не интересуют другие!

18:49 20 января

Exsorsist

За декабрь и январь с женами не нагулялись? Еще баб и на сборы? Чушь какая то.

17:56 20 января

foreverCSKAforever

Saiga, пусть отрываются. В отличие от множества команд они уже перевыполнили задачу на сезон. Пора подумать о том, как бы вернуться на законное 6-ое место.

17:51 20 января

saiga

Что за дилетантская блажь. На ПЕРВЫЙ тренировочный сбор и сразу с женщинами, - за двое суток стало невмоготу?. Значит мало тренируются! После нагрузок все мысли должны быть о еде и сне, и только!

17:38 20 января

Baalex

Чего они там едят-то??? А отбой во сколько??? Интересно, какого цвета занавески в номере у Мельгарехо???

17:17 20 января

баламошка

По ночам будут ползать к жёнам через окно.

16:55 20 января

infeneon

Это так важно и достойно публикации в прессе? Пишите про Томь, УФУ и Ростов пожалуйста, а не про номера Спартака.

16:45 20 января

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