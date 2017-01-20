Футболисты "Спартака" живут порознь со своими женами и подругами в Абу-Даби

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера разрешил сегодня футболистам поужинать в городе. К красно-белым на сборе уже присоединились жены и подруги. Правда, семьи игроков живут в другой части отеля Ritz Carlton в Абу-Даби, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. При Валерии Карпине, например, жены летели вместе с мужьями и жили в одних номерах.