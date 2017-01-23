Фернанду: "Каррера говорит, что во второй части сезона нам предстоят 13 финалов"

Полузащитник "Спартака" Фернанду во время первого зимнего сбора красно-белых в Абу-Даби отметил, что он искренне обрадовался, когда узнал, что вновь будет играть в одной команде с Луизом Адриану. Бразильский хавбек также высказал мнение о том, что форвард быстро вольется в новый коллектив.

– Мы с Луизом вместе играли в "Шахтере" и прекрасно проводили время в Донецке, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Фернанду. – Так что я искренне обрадовался, когда узнал, что он опять будет со мной в одном клубе. Уверен, он отлично вольется в спартаковский коллектив. Вот только познакомить его толком с Москвой пока не успел. Я и сам пока мало что видел. Город-то, безусловно, очень привлекательный, но времени как следует его изучить у меня просто нет: приходится много работать.

– Какие вопросы о России вам чаще всего задают бразильские родственники и друзья?

– Им интересно все. Но в первую очередь, само собой, беспокоятся о том, как я выживаю на морозе. Холод и снег – самые распространенные клише о России. Поэтому не удивительно, что погода интересует всех, кто узнает, где я играю.

– На что вы потратили свою первую зарплату?

– Первые деньги, полученные по профессиональному контракту, я с большим удовольствием потратил на тех, кто помог мне их заработать. Отправился с деньгами домой, чтобы порадовать всех, кто приложил руку к моему становлению в человеческом и футбольном плане.

– Представьте, что у вас появилась возможность напрямую обратиться к Богу. Чего бы вы попросили?

– Прежде всего, попросил бы оберегать мою семью. Не то чтобы мне было все равно, что происходит за стенами моего дома, но о семье я думаю в первую очередь. И затем, имея такую уникальную возможность, я, конечно, попросил бы Господа проявить милость ко всем людям, которые порой делают ошибки, но стремятся к лучшему.

– Какой матч во второй половине сезона вы ожидаете больше всего?

– Все 13. Это же 13 финалов, как говорит тренер. У нас есть небольшой отрыв от команды, идущей второй, но важно его не растерять. Так что нужно подходить к каждому матчу как к игре на вылет: выкладываться по максимуму.