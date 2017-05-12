Федор Чалов: "Есть предчувствие, что "Зенит" еще может оступиться"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что на данный момент главная цель армейцев - завоевание места, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. При этом форвард не исключил, что "Зенит" может оступиться в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице.

- Сыграть пару минут в дерби для футбольного взросления может быть даже более важно, чем отбегать все 90 минут с командой из низов турнирной таблицы. Что молодой футболист выносит из таких игр? - вопрос Чалову.

- На клубном уровне это главный матч страны. Это ощущается по всему: по накалу, по количеству зрителей, по единоборствам. Выпустили меня на последней минуте, но я хорошо помню, что чувствовал: хотелось носиться по полю, бороться за каждый мяч, выложиться по полной.

Сыграть в таком поединке - мечта. Я рад, что она осуществилась, но сразу после этого появляются другие: провести на поле большее количество времени, обыграть "Спартак" на взрослом уровне. Очень надеюсь, что все это у меня впереди. Кстати, не меньше эмоций у меня было во время матча молодежек ЦСКА и "Спартака", который прошел накануне. Мы сумели сравнять счет и вырвать ничью, что, надеюсь, поможет команде выиграть турнир.

- Врезалась в память фраза, сказанная Виктором Гончаренко после поражения: "Теперь наша задача - выиграть четыре матча из четырех".

- Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. В первую очередь нужно самим не оплошать, взять все возможные очки, и тогда уже смотреть на других. Лично у меня есть предчувствие, что "Зенит" еще может оступиться.

Напомним, что сегодня ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет с "Арсеналом", начало встречи - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.